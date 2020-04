Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f42e1-d5da-432d-824c-0b2ef92853fe","keywords":null,"link":"/360/202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","timestamp":"2020. április. 16. 11:00","title":"Orbán Viktor nem látja az alagút végét, de mintha már derengene neki valami ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A magányt, akárcsak a csendet, mai, hálózatokra épülő világunkban igencsak alulértékeljük és félreértjük – mutatnak rá A nemcselekvés című könyv coaching szerzői.","shortLead":"A magányt, akárcsak a csendet, mai, hálózatokra épülő világunkban igencsak alulértékeljük és félreértjük – mutatnak rá...","id":"20200417_Hogyan_ertjuk_felre_napjainkban_a_maganyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30749220-6b9b-4c70-8fe0-8fc770f66bae","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Hogyan_ertjuk_felre_napjainkban_a_maganyt","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Hogyan értjük félre a magányt napjainkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta az ügyeletet, így szerdán például csak szakápoló és sofőr teljesített szolgálatot az ügyeletben.","shortLead":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta...","id":"20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6a697-cd97-4584-9f7b-da26c3ddbf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 16. 19:07","title":"Már 31 igazolt koronavírus-fertőzött van a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért volt szükség, mert nem kapott mindig határozott válaszokat az ágyak, lélegeztetőgépek számáról. Azóta több intézményvezetőt kirúgtak, de az új, katonás rendhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Orbán szerint.","shortLead":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért...","id":"20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358fb332-d827-48d9-b51d-be91bd2638d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","timestamp":"2020. április. 17. 14:57","title":"Katonás rendet vitt magával Orbán a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","id":"20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2ba39-534f-492e-bac1-2221ea58841e","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 16. 19:13","title":"Már elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak, hogy Peking a humanitárius célok mellett gazdasági és politikai haszonszerzésre is használja a segítségnyújtást. Különösen igaz az a közép-európai térségre, ahol Orbán Viktor és más kormányfők is az Európai Unió ellenpéldájaként hozták fel Kínát. Peking tagad, az viszont tény, hogy sok drágán vásárolt koronavírusteszt és maszk minőségével komoly bajok vannak. ","shortLead":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak...","id":"20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbc72c-eae5-478d-86b5-313f4da774c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Politikai befolyás is érkezhet a repülőtereken landoló kínai maszkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes alkalmazottat hazaküldték, akivel az érintett kontaktusba kerülhetett. Ők addig is megkapják az alapbérüket, amíg nem dolgozhatnak.","shortLead":"Az összes alkalmazottat hazaküldték, akivel az érintett kontaktusba kerülhetett. Ők addig is megkapják az alapbérüket...","id":"20200416_Koronavirusos_pek_miatt_zartak_le_a_maglodi_Auchan_pekseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e700aef1-0543-4d1e-948d-88048781f8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Koronavirusos_pek_miatt_zartak_le_a_maglodi_Auchan_pekseget","timestamp":"2020. április. 16. 21:58","title":"Koronavírusos pék miatt zárták le a maglódi Auchan pékségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]