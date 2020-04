Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha meg tudjuk akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, elkerülhető lesz az a \"hatalmas, apokaliptikus\" pandémia, amely egyes nyugat-európai országokban látható – mondja az infektológus.","shortLead":"Ha meg tudjuk akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, elkerülhető lesz az a \"hatalmas...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_szlavik_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbfbdc2-1aa9-49a2-ad2e-c73450608317","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_szlavik_janos","timestamp":"2020. április. 20. 23:07","title":"Szlávik: El fog húzódni a csúcs, nagyon sok beteg lesz még májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","shortLead":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","id":"20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92ec972-2579-4498-9c62-99487b2766e4","keywords":null,"link":"/sport/20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 20. 22:18","title":"Mind többen mondják: nem lesz ebből tokiói olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában a legnagyobb visszaesést a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországban regisztrálták.","shortLead":"Európában a legnagyobb visszaesést a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországban regisztrálták.","id":"20200421_marciusban_dramaian_bezuhant_az_uj_autok_piaca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a45f2d-5272-4b6d-9a4a-a7ca51f78aa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_marciusban_dramaian_bezuhant_az_uj_autok_piaca","timestamp":"2020. április. 21. 06:41","title":"Drámaian bezuhant az új autók piaca, de Magyarország egész jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be az 53. heti bónuszt jövőre a nyugdíjasoknak, hogy azt sem lehet még tudni, hány járulékfizető marad majd végül a gazdasági krízis miatt. ","shortLead":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be...","id":"202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804b004c-9c79-47d4-82e5-e25e4c34d456","keywords":null,"link":"/360/202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","timestamp":"2020. április. 20. 15:00","title":"Orbán Viktor politikai hazárdjátéka a 13. havi nyugdíj ismételt bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel segítse a diákok oktatását a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel...","id":"20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e727c03-4484-4433-a7cf-b432a64354e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:03","title":"Szereti a dokumentumfilmeket? A Netflix most ingyen oszt meg néhányat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","shortLead":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","id":"20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8db191a-7548-4009-8930-64ffa4e41a98","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","timestamp":"2020. április. 20. 10:30","title":"Annyian hívják a lelkisegély-vonalat, hogy új számot kellett beüzemelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","shortLead":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","id":"20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc77bca-f333-488f-b935-be077f393321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","timestamp":"2020. április. 21. 05:43","title":"A bértámogatás rendezését ígérte a kormány, cégek állami irányításának és támogatásának szabályait kaptuk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]