[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","shortLead":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","id":"20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd93d1-3e0f-402b-9efd-d3484a2520b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 12:59","title":"Ombudsmanhoz fordul a kórházak kiürítése miatt a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és a Miniszterelnökséghez.\r

","shortLead":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és...","id":"20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3755432b-2c31-4ed4-bae6-77253794a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 17:48","title":"Kikérte Kásler kórházak kiürítését elrendelő levelét a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","shortLead":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","id":"20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a04e8-e182-4120-910f-9f4e9804c747","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 20. 21:42","title":"Felhívást tett közzé 73 európai közéleti személyiség a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ec9d4-1b22-4b6c-b61d-764729f299eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal online előadás formájában jelentkezik a HVG munkaügyi szemináriuma, melynek nemcsak a csatornája, a témája is kötődik az internetes tevékenységhez: hogyan lehet jó egy vezető, ha az egész csapat az otthoni számítógépe előtt ülve dolgozik?","shortLead":"Ezúttal online előadás formájában jelentkezik a HVG munkaügyi szemináriuma, melynek nemcsak a csatornája, a témája is...","id":"20200420_home_office_kihivasai_csapatvezetes_trening","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039ec9d4-1b22-4b6c-b61d-764729f299eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f963410e-b312-48da-ad75-ac644646d4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_home_office_kihivasai_csapatvezetes_trening","timestamp":"2020. április. 20. 10:33","title":"Hogyan lehet valaki jó főnök home office-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.","shortLead":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas...","id":"20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390a1256-1523-428d-8cce-d92668c717b9","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","timestamp":"2020. április. 21. 09:54","title":"Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr megállás nélkül továbbhajtott.\r

","shortLead":"A sofőr megállás nélkül továbbhajtott.\r

","id":"20200421_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Nagyorosziban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80d4a8b-e71d-43a7-91ca-b89f0ceec14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Nagyorosziban","timestamp":"2020. április. 21. 21:39","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Nagyorosziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt gyanítják, hogy a berendezés apró nyálcseppeket szórt szét.","shortLead":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt...","id":"20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600cb96-94f6-45d6-8505-63472a588483","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","timestamp":"2020. április. 20. 12:03","title":"A légkondicionáló miatt lettek koronavírusosak egy kantoni étterem vendégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai nyilatkozattal, amiben a rendszerváltás után egy posztkommunista időszak következett.","shortLead":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai...","id":"20200420_fidesz_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9591a69-b639-4493-895e-de385b2fb1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_fidesz_rendszervaltas","timestamp":"2020. április. 20. 15:48","title":"A Fidesz nem tud úgy emlékezni a rendszerváltásról, hogy ne jusson eszébe a saját alaptörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]