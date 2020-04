Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben.

Németországban április 27-én kezdik meg a diákok az érettségit, de van néhány iskola, ahol előrehozott vizsgákat tartanak. Ilyen a berlini Paul Natorp Gimnázium, ahol szerdán reggel kilenckor már biológiából elkezdődött az írásbeli.

Ezúttal nem tantermekben, hanem a tágas aulában rendezték be az asztalokat a vizsgázóknak, hogy meglegyen közöttük a megfelelő távolság. Az épületet fertőtlenítték, és gondoskodtak a fertőtlenítő kézmosókról is. Az előrehozott írásbelik egyfajta főpróbái is a jövő heti általános érettségi lebonyolításához.

Németországban a gimnáziumok, reál- és középiskolák végzős diákjainak tehát április 27-től kezdődik az érettségi, és május közepétől szóbelik is lesznek. Ha valaki nem vesz részt az írásbelin, még kétszer lesz lehetősége azt pótolni.

Az alsóbb évfolyamosok leghamarabb május 11-től térhetnek vissza az iskolába. Az óvodások és az alsó tagozatosok továbbra is otthon maradnak.

A képre kattintva galéria nyílik © AFP / Tobias Schwarz

Hol hogyan rendezik meg idén az érettségit? – erről itt olvashatnak.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: