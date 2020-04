Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","shortLead":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","id":"20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bb7f0-5988-4cee-b081-7900169766c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","timestamp":"2020. április. 23. 12:05","title":"Megnézte a Nébih, rendben vannak-e a dobozos margarinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61 centimétert ver a BMW X7-esre.","shortLead":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61...","id":"20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090e404-7452-44c5-812b-abda9d4ef7de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","timestamp":"2020. április. 24. 09:21","title":"A legnagyobb még nagyobb lett: itt az új Cadillac Escalade ESV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki nem elégedett a megállapított jegyeivel, elmehet szóbelizni.","shortLead":"Aki nem elégedett a megállapított jegyeivel, elmehet szóbelizni.","id":"20200423_erettsegi_szlovakia_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c71b7-6450-4715-a603-d65ba803365b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_erettsegi_szlovakia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 15:05","title":"Nem lesz idén érettségi Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","shortLead":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","id":"20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19cb91-9a9d-47fd-88d1-e8983d557783","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2020. április. 24. 11:21","title":"Ennél nincs lejjebb: ilyen egy abszolút fapados 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült ki. \r

\r

","shortLead":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült...","id":"20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791285e2-6a9a-4619-820d-7cf7f0310062","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","timestamp":"2020. április. 24. 09:05","title":"Vajna Tímea eladta a luxusautóját, most egy újabbat keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","shortLead":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","id":"20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b99b06-9afd-47ab-950b-8d91ce0c582b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","timestamp":"2020. április. 24. 14:46","title":"Izraelben kinyit az összes bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségbiztosítási alapkezelő nyilvántartását nézve Kásler rendelete nyomán a kórházi ágyak nem 2, hanem legalább 13 százalékából kellett hazaküldeni embereket.","shortLead":"Az egészségbiztosítási alapkezelő nyilvántartását nézve Kásler rendelete nyomán a kórházi ágyak nem 2, hanem legalább...","id":"20200424_emmi_vs_neak_korhazi_agyak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa0a10-aadf-4d99-b3ec-c034eb99e7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_emmi_vs_neak_korhazi_agyak_szama","timestamp":"2020. április. 24. 10:35","title":"Jóval több beteget kellett hazaküldeni a kórházakból a NEAK számai alapján, mint amit az Emmi állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napon belül többször is bezuhant, majd visszaerősödött a forint.","shortLead":"Egy napon belül többször is bezuhant, majd visszaerősödött a forint.","id":"20200423_forint_arfolyam_euro_deviza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c75f6-49f8-4dc6-9a17-823aa2ef47dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_forint_arfolyam_euro_deviza","timestamp":"2020. április. 23. 17:53","title":"Hatalmasakat ugrált a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]