A koronavírus-járvány idején mindenki nagyon hálás az egészségügyben dolgozóknak, hiszen ők nap mint nap fáradhatatlanul küzdenek azért, hogy a rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szerint a fogvatartottak is hálásak, hiszen az ő családtagjaikért is dolgoznak az orvosok, ápolók; de hálásak a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgálatot teljesítő egészségügyi szakembereknek is. A sopronkőhidai elítéltek ezért – minden börtönben lévő fogvatartott nevében – sajátos módon üzentek a mindennapok hőseinek. Erről videó is készült, íme:

A BvOP közleménye szerint a koronavírus-járvány következtében a magyar börtönökben is megelőző intézkedéseket vezettek be, amelyekről a büntetés-végrehajtás rendszeresen tájékoztatja a fogvatartottakat és hozzátartozóikat.