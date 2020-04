Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","shortLead":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","id":"20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf0985-d49c-430a-b85b-0b1a2122545a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","timestamp":"2020. április. 23. 05:21","title":"A kormányok által pénzelt hekkercsoportok támadásaira figyelmeztet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán fel is töltött a platformra. Ez volt az első videó, ami felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán...","id":"20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622bfa53-4850-4554-ba92-80cc40dedaaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","timestamp":"2020. április. 23. 16:03","title":"15 éves a YouTube-videó, ami megváltoztatta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák intézkedéseket, már elkéstünk. A szomszédos országokban már elkezdtek lazítani a korlátozásokon, persze ehhez az is kellett, hogy sokkal szigorúbb kijárási tilalmat vezessenek be, mint Magyarországon. Szakértők szerint a titok a gyorsaságban és a rengeteg otthoni teszt elvégzésében rejlett, így meg tudták akadályozni a kórházi terjedést. ","shortLead":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák...","id":"20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9c779-6a60-4f2a-aa19-d1f5aef82a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","timestamp":"2020. április. 23. 13:20","title":"Kétszázezer teszt és azonnali lezárások: így zabolázták meg a vírust Orbán bezzegországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oktatói Hálózat a járványhelyzet szempontjából veszélyesnek és ezért elfogadhatatlannak tartja az írásbeli érettségik május 4-ei megkezdését elrendelő kormánydöntést. Nem tartja kielégítő megoldásnak a vizsgák megkezdésének legújabban szóba került, kisebb mértékű halasztását sem.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatói Hálózat a járványhelyzet szempontjából veszélyesnek és ezért elfogadhatatlannak tartja az írásbeli...","id":"20200423_Oktatoi_Halozat_Koveteljuk_hogy_az_erettsegire_iden_ne_keruljon_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c7f4ca-42b2-42f4-9e0b-2019ee80d66b","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Oktatoi_Halozat_Koveteljuk_hogy_az_erettsegire_iden_ne_keruljon_sor","timestamp":"2020. április. 23. 09:28","title":"Oktatói Hálózat: Követeljük, hogy az érettségire idén ne kerüljön sor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nagy túlélőknek szánja a Magyar Nemzeti Bank az NHP Hajrát, amely akár negatív kamattal, majdnem teljes hitelgaranciával, munkabér és cégfelvásárlás finanszírozásával csábít.","shortLead":"A nagy túlélőknek szánja a Magyar Nemzeti Bank az NHP Hajrát, amely akár negatív kamattal, majdnem teljes...","id":"202017__nhp_ujra__hitelbol_munkaber__elozes_vagy_kisodrodas__hajrazo_adosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47714630-7300-4b6e-9fd4-3d32a1e8837f","keywords":null,"link":"/360/202017__nhp_ujra__hitelbol_munkaber__elozes_vagy_kisodrodas__hajrazo_adosok","timestamp":"2020. április. 24. 13:00","title":"Még az oligarcháknak is segíthet Matolcsyék új „csodafegyvere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája az olajválság hatásaitól tart, ugyanakkor bízik benne, hogy a tudomány szerepe meg fog erősödni a járványhelyzet után. ","shortLead":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája...","id":"20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00c2944-a070-4a2b-9fd0-3d8430f51360","keywords":null,"link":"/360/20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 22. 18:35","title":"Tóta W. Árpád a Home office-ban: \"Oroszország jó eséllyel földbe áll és olyankor baj szokott lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","shortLead":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","id":"20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197808c6-bea1-4d20-82c5-db8e496dc131","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","timestamp":"2020. április. 24. 17:28","title":"Magyarul szavalta el Arany János versét az Európai Bizottság szóvivője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab68ce2-6c84-451d-bc0e-2b31bbfe727f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyre növekvő élelmiszerárak miatt szabadulhattak el az indulatok.","shortLead":"Az egyre növekvő élelmiszerárak miatt szabadulhattak el az indulatok.","id":"20200424_Tuntetok_szazai_kezdtek_fosztogatasokba_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab68ce2-6c84-451d-bc0e-2b31bbfe727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37faa6d-f4e8-4a01-bed1-16a7bcd654c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Tuntetok_szazai_kezdtek_fosztogatasokba_Venezuelaban","timestamp":"2020. április. 24. 05:27","title":"Tüntetők százai kezdtek fosztogatásokba Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]