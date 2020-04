Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8411ee12-e3c9-44b2-a36c-822e55602d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányoltásokra a járványt követően kerül majd sor, de az immunizáció ettől nem veszít a hatékonyságából.","shortLead":"A kampányoltásokra a járványt követően kerül majd sor, de az immunizáció ettől nem veszít a hatékonyságából.","id":"20200427_hpv_oltas_osz_immunizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8411ee12-e3c9-44b2-a36c-822e55602d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1aa9f3-4d5f-4dec-adca-861d051324a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_hpv_oltas_osz_immunizacio","timestamp":"2020. április. 27. 09:28","title":"Őszre halasztják az iskolai HPV-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - jelentette ki Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c99458-d1bd-4d5b-92c9-d728ea4c8253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","timestamp":"2020. április. 26. 20:39","title":"Az USA hivatalosan arra készül, hogy nyáron már talpra áll a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","shortLead":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","id":"20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8751e-eb7c-40ab-b5bf-897b2989d2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 27. 06:14","title":"Felesége szerint nem volt alapbetegsége a 41 évesen elhunyt beteghordónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását követelik a vendéglátóipar válságos helyzete miatt.\r

