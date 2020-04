Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","id":"20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98802cf7-b07e-4e9f-9189-743a0af0e543","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 27. 12:47","title":"Felgyógyult és munkába állt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. április. 27. 07:30","title":"Sokkal könnyebb online, mint gondolná: tippek a gyors és hatékony ügyintézéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most az amerikai védelmi minisztérium is kiadta, jelezvén, hogy valóban azonosítatlan repülő tárgyakról van szó.","shortLead":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most...","id":"20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5149246-33dc-4e4d-bcc3-8d549d8c70a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"Közzétett három videót a Pentagon, hivatalosan is ufók vannak rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen a koronavírus-járvány a ludas. ","shortLead":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen...","id":"20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477e633-800a-4da0-8dfe-8037bd53f7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","timestamp":"2020. április. 27. 06:05","title":"Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f72c72e-f304-4244-9ebc-1e8764249b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusjárvány idején a legkülönbözőbb eszközökkel fertőtlenítünk, azonban vannak veszélyes módszerek is. Például ha az arcmaszkot mikrohullámú sütőben próbálnánk sterilizálni.","shortLead":"A vírusjárvány idején a legkülönbözőbb eszközökkel fertőtlenítünk, azonban vannak veszélyes módszerek is. Például ha...","id":"20200427_arcmaszk_mikroban_fertotlenitese_tuzet_okozhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f72c72e-f304-4244-9ebc-1e8764249b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac73a26-0da3-4537-af80-a3e4a8dd9ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_arcmaszk_mikroban_fertotlenitese_tuzet_okozhat","timestamp":"2020. április. 27. 09:03","title":"Neten kering a tipp, hogy mikróban fertőtleníthető az arcmaszk – de ez nagyon rossz ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","shortLead":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","id":"20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89be7a0-3ab2-4801-be98-8af8bbac0676","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 27. 18:12","title":"Orbán ellen dudáltak, a rendőrség igazoltatta és megbírságolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]