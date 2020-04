Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5f9596c-38b7-4453-bb7d-b733f434dea1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lett a Most múlik pontosan a 2000-es évek egyik legemblematikusabb magyar dala? Párhuzamosan láthatjuk a Quimby frontemberének, Kiss Tibornak, a Csík zenekar tagjainak, és néhány erdélyi népzenésznek a mindennapjait, közben pedig erre a kérdésre is választ kapunk. Engedem, hadd menjen, első rész. ","shortLead":"Hogyan lett a Most múlik pontosan a 2000-es évek egyik legemblematikusabb magyar dala? Párhuzamosan láthatjuk a Quimby...","id":"20200428_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f9596c-38b7-4453-bb7d-b733f434dea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92f398c-2290-47d3-9187-aee0545d841d","keywords":null,"link":"/360/20200428_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Elso_resz","timestamp":"2020. április. 28. 19:30","title":"Doku360: \"Tudtam a rehabon, hogy ezt meg akarom írni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","shortLead":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","id":"20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f4a1a-ad3f-4b80-ab14-6ff409d8925a","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","timestamp":"2020. április. 29. 13:11","title":"Megszületett Boris Johnson kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai...","id":"20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aa2bd2-ac39-4256-9819-934a026d990a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","timestamp":"2020. április. 29. 21:06","title":"Nem változott az amerikai jegybank kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. 