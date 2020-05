Christina Aguilera - Oh Mother

Christina Aguilera mostanában ugyan nincs szem előtt, de érdemes felidézni, milyen remekül is énekel. Az Oh Mother Aguilera 2006-os Back to Basics című albumán jelent meg. Fájdalmas, brutális ballada arról, hogy ha sokat szenvedtek is, anya és gyermeke mindig ott lesznek egymásnak.

John Lennon - Mother

John Lennon apja ott hagyta a családot, majd anyja is elhagyta, így a nagynénje nevelte fel. A dal ennek az elhagyatottságnak állít emléket. A Mother garantálja a nosztalgikus hangulatot, a lassan folyó, de erőteljes dal végül iszonyatos dühbe torkollik. És ki mondta, hogy nem lehet dühösnek is lenni?

Kovács Kati - Úgy szeretném meghálálni

Örök klasszikus, amely egyetlen anyák napi listáról sem maradhat le. Kovács Kati fantasztikus hangja és tűpontos éneke olyan katarzist eredményez, amely valósággal átmossa az embert, és tényleg csak az édesanyánk iránt érzett mélységes hálára lehet gondolni közben.

Bon Iver - Flume

Még maga az előadó is azt mondta, hogy folyamatosan változik, mit jelent számára a Flume, a szívfacsaró, nagyon is nyers dal viszont épp jókor jöhet, ha felidéznénk néhány gyermekkori emléket. „I am my mother's only one / It's enough”. Nincs is mit hozzáfűzni.

The Beatles - Your Mother Should Know

Az 1967-es pofonegyszerű Beatles-dal egyszerre csal könnyeket az ember szemébe és mosolyt az arcára. Paul McCartney a Your Mother Should Know-ról egyszer azt mondta, alapvetően azt próbálta meg kifejezni vele, hogy „az anyád néha többet tud, mint gondolnád. Adj hitelt a szavainak.” Az anyák mindig jobban tudják.

Koncz Zsuzsa - Mama, kérlek

Mamakérlek, azt mondd meg nekem,

Akartad-e azt, hogy így legyen?"Mama, kérlek, azt mondd meg nekem / Akartad-e azt, hogy így legyen?" Bródy János sorait a legtöbben Koncz Zsuzsa tolmácsolásában ismerik, és Anyák napján újra és újra felbukkan. Nem is csoda: a szívhez szóló melódia épp ugyanúgy szól az édesanyákról, ahogy a minden gyermekben, majd felnőttben felmerülő kérdésekről.

Lucy Dacus - My Mother & I

„My mother hates her body / We share the same outline / She swears that she loves mine”. A 24 éves Dacus sötét, kísérteties hangja remekül illik ahhoz a gondolathoz, mennyire kemény érzésekkel is jár néha az anyaság.

Bruce Springsteen - The Wish

„And it's a funny old world, mama, where a little boy's wishes come true / Well I got a few left in my pocket and a special one just for you” - áll Bruce Springsteen 1998-as örökbecsűjében, amelynek érzelmes zongorafutama miatt mindenképpen helye van ezen a listán.

Pink Floyd - Mother

A The Wall egyik kulcsdala azok számára is ismerős lehet, akik nem szeretik a Pink Floydot: Roger Waters 2013-ban és 2015 tavaszán is üzent ezzel a dallal a budapesti koncertjein. A dal a fiktív hős, Pink és édesanyja párbeszédét meséli el.

Carole King - Where You Lead

Az 1971-es dal minden sorozatrajongó számára ismerős lehet: Carole King felvételét - átdolgozva ugyan -, de a valaha készült egyik legszebb anya-lánya kapcsolatról szóló sorozat, a Gilmore Girls főcímzenéjének választották.