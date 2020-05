Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor az állam ad munkát mindenkinek, aki most elveszti az állását; egyre nagyobb recessziót várnak az elemzők Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor...","id":"20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed47097d-68a0-447a-b38d-e6e910989cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","timestamp":"2020. május. 03. 07:00","title":"És akkor az állásukat elveszítő tízezrek készülődhetnek a közmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig.","shortLead":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb...","id":"20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75aa89a-f546-43dc-844d-a12a6a46bca0","keywords":null,"link":"/360/20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. május. 02. 18:00","title":"Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen \"igazi\" dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","shortLead":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","id":"20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ddbc3-389f-4b63-8da4-b2e35134824a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","timestamp":"2020. május. 03. 15:03","title":"Egy pillanat alatt elkapkodták a Casio NASA-témájú karóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"","category":"vilag","description":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de kötelező lesz a maszkviselés zárt közösségi térben.","shortLead":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de...","id":"20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7618f66-b8f4-4975-b2e1-0f53595125bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Enyhítheti a koronavírus miatti szükségállapotot Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"","category":"vilag","description":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","shortLead":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","id":"20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d41a35-9a0e-4a91-91a5-b61c4d6f71ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","timestamp":"2020. május. 02. 18:58","title":"Orvosokról és nagypapákról nevezte el gyermekét Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","shortLead":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","id":"20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f59f4-552c-4675-a8cf-aaad8d38222c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","timestamp":"2020. május. 02. 17:28","title":"Karantén kutatást indított a NÉBIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]