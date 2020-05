Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy tömegsport-eseményekről. Csak nézőket nem szabad beengedni.","shortLead":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy...","id":"20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60415488-63f1-4fdd-afef-c5ef9035448b","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 09:17","title":"Hétfőtől újra lehet sportversenyeket tartani - nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket, illetve a társadalom perifériáján élő, egyébként is sérülékeny csoportokat, a hajléktalanokat és a menekülteket. ","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket...","id":"202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5214602b-137f-45a1-8b4d-7ffcca3f259e","keywords":null,"link":"/360/202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","timestamp":"2020. május. 02. 12:30","title":"A világ szegényeit a járvány duplán sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","shortLead":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","id":"20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e7df0-6dd3-4d48-9153-77abab31308a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. május. 03. 18:51","title":"Remélik a britek, hogy tetőzött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali hajléktalan menedék lakóinak és dolgozóinak küzdelmeiről.","shortLead":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali...","id":"20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed0452-5055-4873-89e2-31a8a99db13c","keywords":null,"link":"/kultura/20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","timestamp":"2020. május. 02. 17:45","title":"Észrevennénk végre a láthatatlanokat is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","shortLead":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","id":"20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d9b435-7a04-4d7e-a443-80bad8a1c298","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","timestamp":"2020. május. 04. 08:22","title":"Kína propagandavideóban csinál hülyét Donald Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a174c5-6f1a-41ea-a03a-a647276eb847","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyugati adózást bevezetni könnyebb, mint a szovjet csapatokat kivezetni vagy Erich Honeckernek betegágyat találni. ","shortLead":"A nyugati adózást bevezetni könnyebb, mint a szovjet csapatokat kivezetni vagy Erich Honeckernek betegágyat találni. ","id":"20200502_tovarisi_konyec_1990_majus_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a174c5-6f1a-41ea-a03a-a647276eb847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e457aabd-4a0e-4b0c-9a2d-33d08490bb65","keywords":null,"link":"/360/20200502_tovarisi_konyec_1990_majus_7","timestamp":"2020. május. 02. 15:00","title":"Tovarisi konyec? Mennyibe kerül ez? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben a munka mellett a gyerekeit tanította és kovászos bagettet sütött. Most kipróbálhatja, mennyire tudott figyelni az elmúlt hetekben. Kvíz.\r

","shortLead":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben...","id":"20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f45bc8-7c1b-4502-aa6b-02bd1a0d5671","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"És ön mennyire figyelt oda a koronavírus-hírekre? – itt a kvíz, amelyből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]