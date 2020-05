Őszinte, közvetlen és lebilincselő – ezekkel a jelzőkkel ajánlja az olvasók figyelmébe az Amazon Harry herceg és Meghan Markle életrajzát, amely augusztus 11-én debütál online, augusztus 20-ától pedig már nyomtatott formában is a vevők rendelkezésére áll.

A könyv előkészületeiről már múlt hónapban hírt adott a Mail on Sunday (amellyel egyébként Meghan Markle épp perben áll). Azt írták, hogy a hercegi pár két újságíróval, Omid Scobie-val és Carolyn Duranddal dolgozik együtt a köteten.

Most kiderült, hogy a könyv a Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (azaz: A szabadság nyomában: Harry és Meghan és egy modern királyi család megszületése) címmel jelenik meg a Harper Collins kiadó gondozásában, és azt ígéri, hogy eddig nem ismert részleteket árul el a hercegi pár életéről és munkásságáról, illetve tisztáz majd sok pletykát és félreértést.

Udvari források szerint nem meglepő módon a könyv hízelgő képet fest majd Sussexékről, de tartanak attól is, hogy a királyi család szemszögéből kellemetlen részletek is nyilvánosságra kerülnek majd.

A 320 oldalas könyvtől mindenesetre mindenki azt várja, hogy bestseller lesz.