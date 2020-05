Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google főoldalán.","shortLead":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google...","id":"20200503_anyak_napja_google_doodle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ef56fc-985f-4eeb-898e-54be8e138e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_anyak_napja_google_doodle","timestamp":"2020. május. 03. 06:03","title":"Anyák napja van ma, kedves rajzzal köszönti az anyákat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","shortLead":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","id":"20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586f7f6-064f-4706-81ca-42f45a6bda70","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","timestamp":"2020. május. 03. 10:51","title":"Szöul szerint Kim Dzsong Un semmilyen műtéten nem esett át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"","category":"vilag","description":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de kötelező lesz a maszkviselés zárt közösségi térben.","shortLead":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de...","id":"20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7618f66-b8f4-4975-b2e1-0f53595125bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Enyhítheti a koronavírus miatti szükségállapotot Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília. Arról egyáltalán nem beszélt, hogy bizonyos ellátásokat negatív PCR teszttel lehet igénybe venni, ahogy arról sem, hogyan lehet ilyen teszteket csináltatni. ","shortLead":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília...","id":"20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210b0f2-e8b6-433b-ae13-96b3b02beac1","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2020. május. 04. 11:22","title":"Müller: Nem lehet úgy orvoshoz menni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi hatalmat szorgalmazó államelméleti téziseit, a német jogtudósnak még semmi köze sem volt a nácikhoz. Később azonban Hitlert is dicsőítette, és öröksége máig vitatott. ","shortLead":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi...","id":"202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cc7cc5-f7ab-475f-996d-c305496f9d9c","keywords":null,"link":"/360/202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"Látható ellenség kell, hirdette az illiberalizmus prófétája, akivel Orbánt is hírbe hozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.","shortLead":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég...","id":"20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262cb6e1-2a69-44ab-a331-eaf24409b844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","timestamp":"2020. május. 02. 20:00","title":"Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]