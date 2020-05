Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. 2020. május. 02. 20:30 Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán

2020. május. 04. 13:15 Bocsánatot kért a képviselő, aki Kim Dzsong Un betegségéről nyilatkozott De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre. A budapesti Szent Ferenc Kórház szív- és érrendszeri betegeknek, illetve cukorbetegeknek segít átvészelni ezt az időszakot. 2020. május. 04. 11:45 Online elérhetővé tett gyógytornával segítenek egy budapesti kórház munkatársai Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat. Kínában nem volt új halálos áldozat. 2020. május. 04. 08:36 Átlépte a 3,5 milliót a fertőzöttek száma a világon

2020. május. 04. 10:58 Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség Hivatalos személy elleni erőszak a vád.

2020. május. 03. 18:32 Star Wars-os szájmaszkokat dobott piacra a Disney Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.

2020. május. 03. 18:08 Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.

2020. május. 04. 10:27 Szaktanár a magyarérettségiről: viszonylag könnyű dolguk van a diákoknak A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.