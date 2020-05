Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","shortLead":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","id":"20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfaac13-d19e-4afa-b8cc-0342c3628f5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 16:51","title":"Védőszemüvegeket gyárt a magyar egészségügyi dolgozóknak a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","shortLead":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","id":"20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14edaee2-f5bc-4415-8d65-c02bf9e66ede","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","timestamp":"2020. május. 04. 14:18","title":"Új útvonalakon indít járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik a felhőzet és kisüt a nap.","shortLead":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik a felhőzet és kisüt a nap.","id":"20200505_Borongosan_indul_napsuteses_lesz_a_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c219fccb-3f86-4f22-924d-5616d6e13b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Borongosan_indul_napsuteses_lesz_a_kedd","timestamp":"2020. május. 05. 05:12","title":"Borongósan indul, napsütéses lesz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő héttől újraindulhatnak a távolsági buszjáratok és a vonatok is.","shortLead":"Jövő héttől újraindulhatnak a távolsági buszjáratok és a vonatok is.","id":"20200504_Szerbia_feloldja_a_szuksegallapotot_majus_7tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f90b51-620f-44c6-805a-699e2d470bad","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Szerbia_feloldja_a_szuksegallapotot_majus_7tol","timestamp":"2020. május. 04. 05:17","title":"Szerbia feloldja a szükségállapotot május 7-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","shortLead":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","id":"20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ecca09-63d4-4943-8f19-5095cf0f4621","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","timestamp":"2020. május. 03. 21:47","title":"Merkely nem akar miniszter lenni, maradna a SOTE élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]