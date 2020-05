Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint erről szó sincs, és teljes gőzzel készülnek az új Nissan Qashqai angliai gyártására. ","shortLead":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint...","id":"20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526f4721-1ab8-4882-b57c-83cf8dca80e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","timestamp":"2020. május. 06. 12:39","title":"A Nissan egyelőre tagadja, hogy kivonulna Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna bukkant fel.","shortLead":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna...","id":"20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d7b05-c50b-4ac9-8710-8e11d1171750","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","timestamp":"2020. május. 05. 15:15","title":"Ahogy az ember eltűnt az olasz partokról, megjelentek a cápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik a Covid-19 megbetegedések leküzdésére. Az első betegeknek a Dél-Pesti Centrumkórházban adták be gyógyultak vérplazmájából előállított szérumot. A kezelésnek azonban vannak korlátai, de ezek kitágításán több egyetem és kutatócsoport is gőzerővel dolgozik, a munkában kulcsszerepet játszik egy Ausztriában alapított magyar cég is.","shortLead":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik...","id":"20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4002592-47ed-420f-80ba-c21478c50d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","timestamp":"2020. május. 06. 20:20","title":"Egyelőre nagy sikernek tűnik a vérplazmakezelés, de most még sok korlátja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Milyen az észak-koreai elit, a helyi felső tízezer élete? Mit engedhetnek meg maguknak a mindennapokban? Hogyan fest a korrupció és a legtehetősebbek kapcsolata? Miért igazi státusszimbólum Észak-Koreában az autó? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f631f1cd-85bd-4173-a377-884e057eb944","keywords":null,"link":"/360/20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","timestamp":"2020. május. 06. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 3. rész – Luxus és státuszszimbólumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","shortLead":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","id":"20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00216a9f-d22e-4933-a26f-8fddf174b2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. május. 05. 20:49","title":"Tüdőgyulladása és láza volt a kisfiúnak, mégsem tesztelték koronavírusra a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","shortLead":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","id":"20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a2aedf-b4fa-4ce9-8523-0baaf138283b","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","timestamp":"2020. május. 07. 09:28","title":"Segélyek a zenészeknek: Kállay-Saunders András visszaszólt Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt az önkormányzatok kivéreztetésére használja fel. Ugyanakkor reméli, hogy a szó köznapi értelmében őszre helyreáll az élet, és a válság utáni újrakezdés egy jobb világot hozhat el, egy zöldebbet, és olyat, amely a szolidaritáson alapul.\r

","shortLead":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt...","id":"20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e246b8-9dd7-4633-997a-7299261f5e02","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem megy csődbe, de a tömegközlekedés földbe állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]