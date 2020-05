Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés 187 országban van jelen.\r

\r

","shortLead":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés...","id":"20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707eb6-36de-4c90-b2ad-98e75d1524f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 08. 08:22","title":"Több mint 3,8 millió a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","shortLead":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","id":"20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f6529-d7a7-41cb-842e-4d36d19ce248","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","timestamp":"2020. május. 08. 04:59","title":"Rendkívüli pénzjutalmat kapnak a cseh mentők és szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte, hogy Venezuelába küldte embereit, az amerikai külügy tagadja közvetlen érintettségét, Nicolas Maduro szerint puccskísérlet történt.","shortLead":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte...","id":"20200508_venezuela_puccskiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85647ca-f23c-48df-804f-d423265c96d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_venezuela_puccskiserlet","timestamp":"2020. május. 08. 13:45","title":"A venezuelai köztévében azt vallották az elfogott amerikai zsoldosok, hogy Madurót akarták elrabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200507_Radar360_Az_amerikai_gazdasag_es_a_Mol_is_rossz_hirt_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d9fd9-3355-4387-a6f6-a9b67fb4f4ef","keywords":null,"link":"/360/20200507_Radar360_Az_amerikai_gazdasag_es_a_Mol_is_rossz_hirt_kapott","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Radar360: Az amerikai gazdaság és a Mol is rossz hírt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most, hogy válságos idő jön, sem lehet jobb a helyzet.","shortLead":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most...","id":"20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0433ede9-fb00-455b-9727-ae1a7cfd2139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","timestamp":"2020. május. 07. 06:48","title":"GDP-arányosan egyre kevesebb jut a nyugdíjakra és az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor az átlagnál jobban bízunk az EU-ban, és ha nem is vagyunk elégedettek az élettel, de legalább töretlen az optimizmusunk – leghalábbis ez derül ki az Eurofound koronavírussal kapcsolatos felméréséből.","shortLead":"Ugyanakkor az átlagnál jobban bízunk az EU-ban, és ha nem is vagyunk elégedettek az élettel, de legalább töretlen...","id":"20200507_eurofound_koronavirus_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71525dbb-873c-4d09-81a1-95a321182a48","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_eurofound_koronavirus_felmeres","timestamp":"2020. május. 07. 20:53","title":"A legkevésbé a magyarok bíznak az egészségügyben az uniós országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"170 ezernek egymillió forint sincs a számláján. ","shortLead":"170 ezernek egymillió forint sincs a számláján. ","id":"20200507_koronavirus_jarvany_vallalkozas_megtakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca0237f-3bd8-4ec1-9ba3-c604c57a35f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_koronavirus_jarvany_vallalkozas_megtakaritas","timestamp":"2020. május. 07. 09:57","title":"A mikrovállalkozások közel harmadának csak 3 hónapra elegendő megtakarítása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","shortLead":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","id":"202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0f9e4-c748-49f6-8213-cad4589a3e24","keywords":null,"link":"/360/202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","timestamp":"2020. május. 08. 13:00","title":"Tiborcz és Mészáros üzletfele állami gigahitel segítségével épít tízemeleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]