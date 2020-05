Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány több ezer beteg mintáit elemezve megállapította, hogy tavaly december óta közel kétszáz genetikai mutációja lett a SARS-CoV-2 vírusnak.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány több ezer beteg mintáit elemezve megállapította, hogy tavaly december óta közel kétszáz genetikai...","id":"20200506_2019_terjedes_vilag_az_uj_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b81d59-9aa5-4d31-b982-6d12daa86ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_2019_terjedes_vilag_az_uj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 18:10","title":"Már 2019 végén szétterjedt a világon az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5a59e9-c1f1-41fd-9a9f-3b3d2efda884","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A feladatok folyamatos váltogatása sokkal hosszabb időre vonja el figyelmünket a prioritást jelentő munkánkról, mint ahogy azt előzetesen várnánk – írja Christian Jarrett pszichológus.","shortLead":"A feladatok folyamatos váltogatása sokkal hosszabb időre vonja el figyelmünket a prioritást jelentő munkánkról, mint...","id":"20200506_A_multitasking_mitosza_ezt_teszi_velunk_a_feladatok_valtogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef5a59e9-c1f1-41fd-9a9f-3b3d2efda884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f689c0-525c-414e-b5fe-278c203bb3dd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200506_A_multitasking_mitosza_ezt_teszi_velunk_a_feladatok_valtogatasa","timestamp":"2020. május. 06. 14:15","title":"A multitasking hatékonysága mítosz: ezt teszi velünk a feladatok váltogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50 milliárd forint. ","shortLead":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50...","id":"20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3421e2-63b7-44aa-915c-0a55152169b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","timestamp":"2020. május. 07. 15:23","title":"Újabb elem a gazdaságvédelmi akciótervben: 150 milliárdért bocsáthatnak ki kötvényt a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen vannak lélegeztetőgépen. A határon átléphetnek a Magyarországra érkező mezőgazdasági munkások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen...","id":"20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2072e50-f833-4c34-ade5-c196830f1b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 07. 12:10","title":"Operatív törzs: több napja csökken a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","shortLead":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","id":"20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd2bed-e658-4d88-bc64-69d232c9a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","timestamp":"2020. május. 07. 20:55","title":"Tűz ütött ki egy dorogi hulladék-feldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most, hogy válságos idő jön, sem lehet jobb a helyzet.","shortLead":"Nem követte a nyugdíjakra és az oktatásra szánt összeg azt, ahogyan a gazdaság teljesítménye javult. Most...","id":"20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0433ede9-fb00-455b-9727-ae1a7cfd2139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nyugdijak_oktatas_egeszsegugy_allamkassza_konvergencia","timestamp":"2020. május. 07. 06:48","title":"GDP-arányosan egyre kevesebb jut a nyugdíjakra és az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","shortLead":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","id":"20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce1602-280a-4d3b-9c03-0db5c3585595","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. május. 07. 18:17","title":"Rogánék hivatalának a vezetésével adhatják el a Bahart értékes ingatlanjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett a kormány támogatásával, miközben a többi jelöltnek a járvány miatt nincs lehetősége találkozni a választókkal.","shortLead":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett...","id":"20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf719e6-15ec-45f0-a8bb-2c0f56c596c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","timestamp":"2020. május. 07. 10:52","title":"Elhalasztották a lengyel elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]