[{"available":true,"c_guid":"564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","shortLead":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","id":"20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5662d2-07e2-4632-9553-0aa5ffee7c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 07. 09:23","title":"Titok, hogy Orbán Viktort tesztelték-e koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","shortLead":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","id":"20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8a66b-0b10-4707-9d4e-33b8d3fd46ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","timestamp":"2020. május. 07. 12:54","title":"Kásler: A magas kockázatú orvosi beavatkozások előtt kötelező a koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja az egymilliót. De csak három országból érkezett elég aláírás, ez pedig kevés a sikerhez.","shortLead":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja...","id":"20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8318476-83ef-4664-96f4-ec81559eb0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","timestamp":"2020. május. 07. 05:35","title":"Valószínűleg összegyűlik a székely kezdeményezés egymillió aláírása, de ez is kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","shortLead":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","id":"20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bee8c7-68ec-42a5-87a6-992dc2d8a8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","timestamp":"2020. május. 06. 11:28","title":"Az államtitkárok fizetése 35 százalékkal nőtt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","shortLead":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","id":"20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102884b-b03f-4b20-8d39-409870a0099e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 06:17","title":"30 fok is lehet néhol a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét évtizedben utasok százmilliói és repülőgépek milliói fordultak meg a ferihegyi futópályákon és terminálépületekben.","shortLead":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét...","id":"20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58494-7013-4086-b45a-a093b0a26306","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","timestamp":"2020. május. 07. 17:37","title":"Ma 70 éves a ferihegyi repülőtér, látványos élőképpel ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]