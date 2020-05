Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","shortLead":"Nem valami népszerű mostanában az orosz elnök egy független elemzőközpont friss felmérése szerint.","id":"20200506_putyin_tamogatottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182baa6-f43c-4fc5-97a9-57a61391a7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_putyin_tamogatottsag","timestamp":"2020. május. 06. 21:30","title":"Soha nem volt ilyen alacsony Putyin támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50 milliárd forint. ","shortLead":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50...","id":"20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3421e2-63b7-44aa-915c-0a55152169b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","timestamp":"2020. május. 07. 15:23","title":"Újabb elem a gazdaságvédelmi akciótervben: 150 milliárdért bocsáthatnak ki kötvényt a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bob Dylan június 19-én új, méghozzá dupla albummal jelentkezik. A Rough and Rowdy Ways című anyag előfutáraként pedig péntekre virradóra megérkezett a harmadik dal is az albumról.","shortLead":"Bob Dylan június 19-én új, méghozzá dupla albummal jelentkezik. A Rough and Rowdy Ways című anyag előfutáraként pedig...","id":"20200508_Itt_egy_uj_Bob_Dylanszam_es_hamarosan_erkezik_a_dupla_album_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d1af7f-8b50-4d7b-8c68-faccf4867dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20200508_Itt_egy_uj_Bob_Dylanszam_es_hamarosan_erkezik_a_dupla_album_is","timestamp":"2020. május. 08. 11:27","title":"Itt egy új Bob Dylan-szám, és hamarosan érkezik a dupla album is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban. Az elhunytak száma 383, a gyógyultaké 801. 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A Mol közben tetemes veszteséget hozott össze; Orbánék vakrepülésbe kezdtek, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. Ez a hvg.hu percről percre tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban...","id":"20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb13fee7-fdde-464f-bdc4-821873208b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","timestamp":"2020. május. 07. 07:35","title":"801-en gyógyultak már fel a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","shortLead":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","id":"20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024577e-bfe7-4678-83b6-3f477b068a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:38","title":"Átlépte a 30 ezret a koronavírus brit áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","shortLead":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","id":"20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e015a-cd77-42aa-92a0-0539b2a2bcb7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","timestamp":"2020. május. 07. 11:43","title":"Az EU csak a földlabdás karácsonyfákat támogatná, de a magyar kormány közbelép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]