[{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi úgy a dolgát, ahogyan azt kellene.","shortLead":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi...","id":"20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60561fe2-9c00-4487-8d5a-72222573072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","timestamp":"2020. május. 07. 19:33","title":"Van egy kis hiba az Instagramban, végtelenül hosszú képeket is fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75222318-1dda-4d7f-9fee-2c6ae241f9fe","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","timestamp":"2020. május. 09. 15:00","title":"Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene totemisztikus figurája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene...","id":"202019_hazi_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bbb5d4-20ad-4bd4-922e-123b4af24cdf","keywords":null,"link":"/360/202019_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 09. 13:15","title":"Elhunyt a dobos, aki egy egész kontinensnek adta meg a ritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","shortLead":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","id":"20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ec482-8ed9-4b6a-9a71-7563928463a5","keywords":null,"link":"/elet/20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","timestamp":"2020. május. 08. 11:08","title":"A sörimádók egyik legnagyobb álmát teljesítette egy német főzde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","shortLead":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","id":"20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967b94d2-2fe4-4521-8ce0-3b975efdea3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","timestamp":"2020. május. 08. 07:36","title":"Nem kapják vissza a szakrendelők az elvezényelt dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunk korábbi részében megismerhették az észak-koreai elit életét – most az „ellenkező irányba\" indulunk, és a legszegényebbek mindennapjaiba nyerünk betekintést. Mi az a csong? Mik a túlélési technikák az embert próbáló szegénység közepette? Azt is megtudhatja, hogy – bár Észak-Koreában hivatalosan nincs adó -, milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módon sarcolja meg polgárait a rendszer.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9fc4b7-54b3-42f1-aa6d-e68c1097c610","keywords":null,"link":"/360/20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","timestamp":"2020. május. 09. 18:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 4. rész – A legszegényebbek élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken romlik.","shortLead":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus...","id":"20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5cd26-2b77-44cf-b1a0-7906382c6478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","timestamp":"2020. május. 09. 09:05","title":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi segítségnyújtásnak és miért erősebb az összetartás, mint gondoljuk? Gagyi Ágnes katasztrófaszociológus azt mondja, ha a járvány legyőzése nem hoz morális váltást, akkor nem fogunk tudni védekezni egy súlyosabb katasztrófa ellen. Interjú.","shortLead":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi...","id":"20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5155aaa-c60b-428b-980a-e9810d7d1ac7","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","timestamp":"2020. május. 08. 19:30","title":"\"Nem elég visszatérni a normális kerékvágásba, hanem át kell gondolni, tényleg normális-e az\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]