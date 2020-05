Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","shortLead":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","id":"20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba62de7-bc8d-409a-912d-11223ce40bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","timestamp":"2020. május. 08. 10:09","title":"Újraindul két kisvasút, de a maszk kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","shortLead":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","id":"20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2674d1b-557f-4b8a-8918-2345b4a4a1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","timestamp":"2020. május. 09. 10:18","title":"Orbán is beállt a sorba: együtt üzent az uniós vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4171621-60d1-4425-9b47-52305f882f9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Éreztem már jobban is magam a bőrömben\" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de azóta őt is utolérték a problémák. 