[{"available":true,"c_guid":"c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 132 milliárd forinttal nőtt a tao-rendszer bevezetése óta kiosztott összeg.","shortLead":"Egy év alatt 132 milliárd forinttal nőtt a tao-rendszer bevezetése óta kiosztott összeg.","id":"20200511_tao_sport_felcsut_fehervar_veszprem_ado_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a70e48-e63b-4d85-a01c-b7228e74cbef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_tao_sport_felcsut_fehervar_veszprem_ado_tamogatas","timestamp":"2020. május. 11. 07:55","title":"Eddig 790 milliárd forint tao-pénzt osztottak szét a sportszövetségek és a klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a418d7-4cd2-4a2b-b9ae-d16e008e2682","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagy gyógyszergyáraktól a kisebb biotech vállalatokig cégek és államok egész sora öl milliárdokat a járványt megállító szer kutatásába. Közben alapvető szabályokat rúgnak fel.","shortLead":"A nagy gyógyszergyáraktól a kisebb biotech vállalatokig cégek és államok egész sora öl milliárdokat a járványt...","id":"202019__vakcinaipar__orult_tempo__uj_paradigmak__beoltva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a418d7-4cd2-4a2b-b9ae-d16e008e2682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ad3598-b8d3-46c2-b5cf-929b78a8526d","keywords":null,"link":"/360/202019__vakcinaipar__orult_tempo__uj_paradigmak__beoltva","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"Óriási a versenyfutás a koronavírus elleni oltás megalkotásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Egy ember megsérült a balesetben.","id":"20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f8c8f2-1792-4c9a-8fcf-2a812870180a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","timestamp":"2020. május. 10. 10:46","title":"Felborult egy rendőrautó a Városmajorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","shortLead":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","id":"20200511_kozmedia_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057563a8-60be-4f43-8732-1b0a51c3c636","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_kozmedia_Varga_Judit","timestamp":"2020. május. 11. 18:27","title":"A közmédia is elkezdte játszani a számot, amiben Varga Judit miniszter hegedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","shortLead":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","id":"20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe88dae-e82f-4bbe-8e1d-52074be930b2","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","timestamp":"2020. május. 10. 17:58","title":"Szlovákiában tíz nap múlva kinyithatnak az iskolák, uszodák és a plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]