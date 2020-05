Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóját május 13-án este tartották – a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Libri Könyvesboltok Facebook-oldalán.","shortLead":"A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóját május 13-án este tartották – a rendkívüli...","id":"20200513_Ket_zsenialis_regeny_nyerte_a_Libri_irodalmi_dijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9802cad5-d2cb-4f2a-9fd2-c9451e0112b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Ket_zsenialis_regeny_nyerte_a_Libri_irodalmi_dijakat","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Két zseniális regény nyerte a Libri-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","shortLead":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","id":"20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102ea9-ec91-4156-9f62-db800fe5239e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","timestamp":"2020. május. 13. 15:05","title":"Nem létező kutyára fogta az autós a büntetőfékezést, de videó készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda debütálás!","shortLead":"Micsoda debütálás!","id":"20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d556e-4e36-4a2f-b8cf-5c6118bed39d","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","timestamp":"2020. május. 12. 08:55","title":"Nincs jobb napindítás, mint megcsodálni Anthony Hopkins táncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","shortLead":"A két rapper már a stúdiómunkáknál tart.\r

\r

","id":"20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd095532-249a-43fb-be5d-54ba793b5db3","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Ot_uj_dallal_keszul_a_visszateresre_Majka_es_Curtis","timestamp":"2020. május. 12. 08:53","title":"Öt új dallal készül a visszatérésre Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","shortLead":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","id":"20200512_korhaz_ferozes_nover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b287926-643e-46dd-a6e6-5fbf222c2ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_korhaz_ferozes_nover","timestamp":"2020. május. 12. 18:15","title":"RTL: Megfertőzte kollégáit két nővér, akik szájmaszk nélkül dolgoztak a Bajcsy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","shortLead":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","id":"20200512_Tiger_King_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb43f44-3427-4d93-bf56-36a327547e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Tiger_King_Netflix","timestamp":"2020. május. 12. 12:57","title":"Új részt készít a Tiger Kinghez a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]