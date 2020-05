Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","shortLead":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","id":"20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d579a2-f64b-4a0d-8b22-a7bd754edc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 11:04","title":"Pénzbüntetésre ítélték a lúgos orvos titkárnőjét hamis tanúzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja a Politico cikke.","shortLead":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja...","id":"20200514_eub_politico","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446cef0-6b97-4acc-88c6-e22c053c3ae8","keywords":null,"link":"/360/20200514_eub_politico","timestamp":"2020. május. 14. 07:30","title":"Feladhatja a leckét Orbánéknak az Európai Bíróság mai ítélete a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","shortLead":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","id":"20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e778c-69ac-4821-89b6-26c48f94db31","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","timestamp":"2020. május. 14. 18:01","title":"Újranyitja a játszótereket Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","shortLead":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","id":"20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f43cb94-997e-45a2-a5d1-7fe495861784","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. május. 15. 10:38","title":"Az állam szerint érdemes elgondolkodniuk a cégeknek a home office teljes bevezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt tablettát adott el, de volt nála még ötven.","shortLead":"Öt tablettát adott el, de volt nála még ötven.","id":"20200515_Extasyt_arult_egy_egyetemista_lany_Pecsen_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20dc0bb-d533-4687-9e29-4a2cc2cb16c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Extasyt_arult_egy_egyetemista_lany_Pecsen_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. május. 15. 10:05","title":"Extasyt árult egy egyetemista lány Pécsen, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","shortLead":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","id":"20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ad440-ecff-4cd8-88a0-4ae60031060f","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","timestamp":"2020. május. 15. 11:41","title":"Meztelenül énekel új klipjében a várandós Katy Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek határidejét.","shortLead":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek...","id":"20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbcf829-717e-4935-965b-0ee4d34f0c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 14. 09:32","title":"Brüsszel vizsgálja, hogy a magyar kormány korlátozza az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is elég hozzá.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is...","id":"20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81499934-3cff-4fb2-9dbd-75fda7ab9a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","timestamp":"2020. május. 14. 14:07","title":"Tudósok szerint a koronavírus akár 14 percig is a levegőben maradhat azután, hogy valaki hangosan beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]