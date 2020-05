Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek kimutatták, hogy a nők esetében a növényvédőszereknek kitettség nyolcszorosára növelte a lisztérzékenység kockázatát.\r

\r

","shortLead":"A szakemberek kimutatták, hogy a nők esetében a növényvédőszereknek kitettség nyolcszorosára növelte a lisztérzékenység...","id":"20200513_liszterzekenyseg_vegyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d80ebee-0548-4165-bb66-04a3a0a0e3f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_liszterzekenyseg_vegyszer","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Összefüggést találtak a felhalmozódott vegyi anyagok és a lisztérzékenység között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","shortLead":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","id":"20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e191773-16a5-4d40-831a-6f2ecb1b16ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","timestamp":"2020. május. 13. 17:25","title":"Drágulnak az üzemanyagok, a benzin nem is kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette a koronavírus-járvány, de az államra jó eséllyel akkor is támaszkodhat, ha másképp alakulna a helyzet.","shortLead":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette...","id":"20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff4679-90f4-4a92-a386-409ae249d0d3","keywords":null,"link":"/360/20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","timestamp":"2020. május. 14. 12:00","title":"Most derül majd ki, mennyire válságálló Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerzői az egyik legrosszabb forgatókönyvvel számoltak a globális felmelegedés kapcsán. Az eredmény nem túl szívderítő.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerzői az egyik legrosszabb forgatókönyvvel számoltak a globális felmelegedés kapcsán. Az eredmény...","id":"20200513_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_etrem_forrosag_szahara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e228a2c-e8f4-419f-a0ec-c5d2cda69a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_etrem_forrosag_szahara","timestamp":"2020. május. 13. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok: 50 év múlva letarolhatja a Föld egy részét a szaharai forróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a Covid-19-fertőzés elleni vakcináját a novoszibirszki Vektor intézet – jelentette be Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója egy Vlagyimir Putyin elnök részvételével csütörtökön az oroszországi géntechnológiáról tartott videokonferencián.","shortLead":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni...","id":"20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dbf37c-09d6-4d0b-b1e3-717ab0d9c66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. május. 14. 22:48","title":"Putyin kiállt, és bemondta egy orosz labor: szeptemberre kész a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","id":"20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4fef79-3a56-4e60-b45a-3490d5514979","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","timestamp":"2020. május. 15. 09:17","title":"Elmarad a palio, nem lesz sienai vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja a Politico cikke.","shortLead":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja...","id":"20200514_eub_politico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446cef0-6b97-4acc-88c6-e22c053c3ae8","keywords":null,"link":"/360/20200514_eub_politico","timestamp":"2020. május. 14. 07:30","title":"Feladhatja a leckét Orbánéknak az Európai Bíróság mai ítélete a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0c9517-2712-42e7-a5b3-f1718e022564","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 13. 22:05","title":"Már 31 ezernél is több olasz halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]