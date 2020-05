Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így ünnepelnék meg, hogy vége a kijárási korlátozásoknak. ","shortLead":"Így ünnepelnék meg, hogy vége a kijárási korlátozásoknak. ","id":"20200515_ingyen_sor_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04efc1f-954a-4e89-bdbe-5c432e4964ce","keywords":null,"link":"/elet/20200515_ingyen_sor_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 12:46","title":"10 000 korsó ingyen sörre hívná meg a budapestieket egy kézműves sörfőzde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt is fel kell majd tüntetni. ","shortLead":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt...","id":"20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755821ba-699f-46e0-8813-49a3dbaccf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","timestamp":"2020. május. 14. 14:21","title":"Megújulnak az autógumik címkéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","id":"20200515_mihalik_eniko_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f78a49-7380-49ed-8339-5f1fafb9e596","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mihalik_eniko_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:38","title":"Mihalik Enikő is átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","shortLead":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","id":"20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296daa5-40f5-4c42-b2a8-f3075c63d962","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","timestamp":"2020. május. 14. 16:59","title":"LMP: A Fidesz ellopta és kiherélte a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","shortLead":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","id":"20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f596074-bc99-4c07-8a2b-7e0f3bca4b61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 14. 14:28","title":"Kína is beleszólhatna abba, mi legyen nyilvános Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi adóbevétel maradt el. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi...","id":"20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689c18-fbb9-4419-b466-f5d09f291dff","keywords":null,"link":"/360/20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","timestamp":"2020. május. 15. 08:00","title":"Radar360: Sportra most is van pénz, a szlovének már nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","shortLead":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","id":"20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228488bb-e76f-4df9-a22e-9f46475d4358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","timestamp":"2020. május. 14. 09:19","title":"Jövőre csak egy szombaton kell dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]