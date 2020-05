Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98ebf109-bc6f-4923-8fdf-6b330d98ef63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter is elkísérte Alexander Vucic szerb elnökhöz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elkísérte Alexander Vucic szerb elnökhöz.","id":"20200515_Orban_Belgradban_targyal_csak_az_EUra_nem_volt_ideje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ebf109-bc6f-4923-8fdf-6b330d98ef63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7b412-505a-4f0e-a696-1b182985cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_Belgradban_targyal_csak_az_EUra_nem_volt_ideje","timestamp":"2020. május. 15. 12:32","title":"Orbán Belgrádban tárgyal, miközben az EU-ra nem volt ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt terjesztette, hogy a szomszédos település lehet a koronavírus epicentruma.","shortLead":"A vádlott azt terjesztette, hogy a szomszédos település lehet a koronavírus epicentruma.","id":"20200514_koronavirus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9cd752-2d45-4e68-a0b8-08d4746051cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_koronavirus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. május. 14. 15:25","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint valótlanságot híresztelt a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül? Cikksorozatunk 4. epizódja.\r

","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete...","id":"20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e13d8-76fc-4618-9fa0-e8799a1e2ec8","keywords":null,"link":"/360/20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","timestamp":"2020. május. 14. 20:30","title":"Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott a rák. A több mint kétéves pokol-, majd mennybejárás érzelmi sokkjai ismét aktivizálták benne a költőt. \r

","shortLead":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott...","id":"202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3137fd07-c4ce-4c40-8620-c1577817205b","keywords":null,"link":"/360/202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","timestamp":"2020. május. 15. 13:45","title":"Alighogy regényéért Libri díjat kapott, lúdbőröztető versekkel jelentkezett Grecsó Krisztián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","shortLead":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","id":"20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95385d9b-f0cf-44e0-b58c-018aad01c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2020. május. 14. 16:44","title":"Az internetet is archiválni fogja az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiemelten fontosnak tartja a szervezettel való együttműködést, ezért a támogatás.","id":"20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02e247e-0a5c-498b-b813-4981cc3bfd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_38_millioval_tamogat_a_kormany_egy_konzervativ_nemzetkozi_szervezettel_valo_egyuttmukodest_aminek_az_elnoke_Novak_Katalin","timestamp":"2020. május. 16. 08:31","title":"38 millióval támogat a kormány egy konzervatív nemzetközi szervezettel való együttműködést, aminek az elnöke Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre az összeesküvés-elméletek híveinél, akik szerint Bill Gates majd a védőoltással szeretne chipet juttatni a világ polgárainak vérébe.","shortLead":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre...","id":"20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71223e5e-b21d-48bc-b290-8063e670ab22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","timestamp":"2020. május. 16. 08:03","title":"Felvásárolja a koronavírusos betegek vérét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]