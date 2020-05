Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át, de így is volt, ahol a terápia alatt állók harmada eltűnt, és többen visszaestek. A drogpiacot megviselte a helyzet, de messze nem omlott össze. A karanténhelyzetben jobb, ha vigyázunk: ne legyünk túl megengedők a viselkedési addikciókkal szemben.","shortLead":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át...","id":"20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9ce9-90a4-4d1e-b360-63f8341be113","keywords":null,"link":"/elet/20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Még nagyobb bajba kerülhetnek a függők, a karantén csak fokozza a sóvárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatalmas rá az igény, a döntéshozók eddig mégis rendre lesöpörték a bérlakásépítésekre vonatkozó szakmai javaslatokat az asztalról. A nemrég belengetett vállalkozói bérlakásprogram viszont segíthetne a családalapításon még nem gondolkodó fiatalokon, és az építőipar is Münchhausen báróként ránthatná ki magát vele a mocsárból – bónuszként pedig komoly politikai tőke kovácsolódhatna a fejlesztések örvén.","shortLead":"Hatalmas rá az igény, a döntéshozók eddig mégis rendre lesöpörték a bérlakásépítésekre vonatkozó szakmai javaslatokat...","id":"20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a5fc11-8f0d-421d-9b7c-190601586b9f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza","timestamp":"2020. május. 15. 15:35","title":"Kapóra jöhet a kormánynak a válságkezeléshez egy bérlakásépítési program ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","shortLead":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","id":"20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519ada4-698c-40a4-821b-4c5bb1d44be1","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","timestamp":"2020. május. 17. 08:34","title":"Robbanás után óriási lángcsóva csapott ki egy Los Angeles-i raktárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","shortLead":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","id":"20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88812f-5fbc-4991-a143-2b57cc233dbb","keywords":null,"link":"/elet/20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","timestamp":"2020. május. 16. 13:37","title":"Figyelmeztet a Fővárosi Vízművek: zavarossá válhat a víz több kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","shortLead":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","id":"20200516_zente_sma_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862067-c5da-41bc-b9be-90663ba4fbf7","keywords":null,"link":"/elet/20200516_zente_sma_kisfiu","timestamp":"2020. május. 16. 17:44","title":"Újabb remek hír érkezett az SMA-s kisfiúról, Zentéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkarolják a sokszínűséget.","shortLead":"Felkarolják a sokszínűséget.","id":"20200515_IKEA_szivarvanyszinu_taska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db242558-daf6-4fc6-8d1f-d552174f34cd","keywords":null,"link":"/elet/20200515_IKEA_szivarvanyszinu_taska","timestamp":"2020. május. 15. 13:21","title":"Ezúttal szivárványszínű táskákkal üzen az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil 2021-ben. Ha hihetünk a híresztelésnek, a jövő évi mobilt már csak vezeték nélkül lehet majd feltölteni.","shortLead":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil...","id":"20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac93f0ba-e844-474d-a9d8-40f5cbe028a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 15. 16:09","title":"Megszűnhet a vezetékes töltési mód jövőre az új iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]