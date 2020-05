Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae6e330-6ba0-4f19-ab6f-a812b1d95c39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 hengeres turbómotor minden korábbinál nagyobb teljesítményt és nyomatékot ad le a Q3-as crossoverben.","shortLead":"Az 5 hengeres turbómotor minden korábbinál nagyobb teljesítményt és nyomatékot ad le a Q3-as crossoverben.","id":"20200521_440_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_audi_q3_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae6e330-6ba0-4f19-ab6f-a812b1d95c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef1ee25-1eea-4b24-b783-40799de8deed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_440_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_audi_q3_divatterepjaro","timestamp":"2020. május. 21. 07:59","title":"440 lóerős lett a Győrben gyártott kompakt Audi divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó első lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású modellje nagyjából 200 kilométeres hatótávval bír.","shortLead":"A japán gyártó első lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású modellje nagyjából 200 kilométeres hatótávval bír.","id":"20200521_gyartasban_az_elso_elektromos_mazda_85_millio_forinton_nyit_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff9476f-9a56-41ce-b98c-0c179975b34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_gyartasban_az_elso_elektromos_mazda_85_millio_forinton_nyit_itthon","timestamp":"2020. május. 21. 11:41","title":"Gyártásban az első elektromos Mazda, 8,5 millió forinton nyit itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","shortLead":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","id":"20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2264101-891b-4a6e-b082-6c8d01f5bda0","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","timestamp":"2020. május. 20. 21:40","title":"Júliustól nem kell negatív teszt, hogy Görögországban nyaralhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leadások utolsó óráiban tapasztalt rendszerhiba miatt rendelték el az egynapos halasztást.","shortLead":"A leadások utolsó óráiban tapasztalt rendszerhiba miatt rendelték el az egynapos halasztást.","id":"20200521_Csutortok_ejfelig_meghosszabbitotta_a_NAV_az_szjabevallas_hataridejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700857b-fc92-46e0-8952-26b2ffa97d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Csutortok_ejfelig_meghosszabbitotta_a_NAV_az_szjabevallas_hataridejet","timestamp":"2020. május. 21. 09:14","title":"Csütörtök éjfélig meghosszabbította a NAV az szja-bevallás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. Maximum 1816 forintos óradíjat fizettek volna, de ilyen alacsony ajánlatot nem kaptak.","shortLead":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért...","id":"20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93387-1c45-47b5-9045-775d4eff2897","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","timestamp":"2020. május. 20. 13:00","title":"Túl drága a magyar napszámos a Nemzeti Ménesbirtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cf364c-7958-46e9-8874-8b06e0e29dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","timestamp":"2020. május. 20. 18:01","title":"A Facebookon osztotta meg kételyeit a koronavírustesztjéről, kopogtattak nála a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]