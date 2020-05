Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","shortLead":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","id":"20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033aef3-95fd-4f87-b9d6-a2d8c46a2e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 19. 18:20","title":"Ukrajnában jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon. A rajtakapottak lényegében védőháló nélkül dolgoznak a koronaválság idején.","shortLead":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon...","id":"20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc978c-c617-4eb7-b43a-ec58db5c5800","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","timestamp":"2020. május. 20. 10:22","title":"Sok ezer, papírok nélkül dolgoztatott munkavállalót talált a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","shortLead":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","id":"20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ce2d6-c3b9-4940-9ba4-284944ac0855","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2020. május. 20. 18:31","title":"Orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","shortLead":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","id":"20200520_Nincs_vege_nincs_beke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf90b78-10cb-49b8-91d4-d3cbad74acf0","keywords":null,"link":"/360/20200520_Nincs_vege_nincs_beke","timestamp":"2020. május. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Nincs vége, nincs béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az Operatív Törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón jelentette be ezeket Gulyás Gergely.","shortLead":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az Operatív Törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón...","id":"20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f35f8-4455-40a8-8319-d94b0ff2cab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","timestamp":"2020. május. 21. 10:54","title":"Megszűnhet a különleges jogrend és a kormány bezárja a tranzitzónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek, de több mint kétezer utas esetében a bankkártyaadatok is illetéktelen kezekbe kerültek.","shortLead":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek...","id":"20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee17a8-099a-479f-bacb-c5cc62b7146c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. május. 19. 15:10","title":"Megtámadták az EasyJetet, 9 millió utas adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","shortLead":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","id":"20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4667de-cd62-4d47-ba5f-cdfc0b7422e5","keywords":null,"link":"/elet/20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","timestamp":"2020. május. 21. 09:50","title":"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen jelentős visszaesést az eladási adatok regisztrálásának megkezdése óta nem jegyeztek fel.","shortLead":"Ilyen jelentős visszaesést az eladási adatok regisztrálásának megkezdése óta nem jegyeztek fel.","id":"20200520_aprilisban_tobb_mint_76_szazalekkal_zsugorodott_az_uj_autok_europai_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cfdb05-3784-4107-a865-1c7b5be7388b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_aprilisban_tobb_mint_76_szazalekkal_zsugorodott_az_uj_autok_europai_piaca","timestamp":"2020. május. 20. 06:41","title":"Áprilisban több mint 76 százalékkal zsugorodott az új autók európai piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]