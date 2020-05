Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben. Most ez utóbbit igyekszik védettebbé tenni a közösségi oldal.","shortLead":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben...","id":"20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ea5255-c4aa-4c05-b7d1-e892069e3ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"Új funkció jön a Messengerbe, állítják, még biztonságosabb lesz vele a chatelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach eltökélt abban, hogy megtartják jövőre a játékokat, de sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Thomas Bach eltökélt abban, hogy megtartják jövőre a játékokat, de sok még a bizonytalanság.","id":"20200521_nob_elnok_tokioi_olimpia_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08afa9-67c3-44bc-98dd-40e2d6f8b487","keywords":null,"link":"/sport/20200521_nob_elnok_tokioi_olimpia_torles","timestamp":"2020. május. 21. 11:14","title":"NOB-elnök: Törlik a tokiói olimpiát, ha jövőre sem lehet megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","shortLead":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","id":"20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f561fd34-cb96-43fe-8d34-8b64753a4c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","timestamp":"2020. május. 21. 17:35","title":"Gyurcsány: „Hogy elnémuljunk, ahhoz előbb meg kellene, hogy öljetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66fc52b-5be3-42e7-8bf9-6a85a33e63f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte csak órák teltek el azóta, hogy az Apple kiadta legújabb operációsrendszer-verzióját, az iOS 13.5-öt, ami még intenzívebb munkára sarkallta a jailbreakek készítőit.","shortLead":"Szinte csak órák teltek el azóta, hogy az Apple kiadta legújabb operációsrendszer-verzióját, az iOS 13.5-öt, ami még...","id":"20200521_ios135_ujdonsagok_jailbreak_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66fc52b-5be3-42e7-8bf9-6a85a33e63f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6a2417-68ce-4b57-aa38-5d8d3277d350","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_ios135_ujdonsagok_jailbreak_keszul","timestamp":"2020. május. 21. 14:33","title":"Kiadta az Apple az iPhone-ok új szoftverét, és máris vannak, akik az iOS 13.5 feltörésével dicsekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak az Unió jogszabályai állnak a magyar törvények fölött – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az Európai Unió Bíróságának egyedi ítéletei nem. Ez az állásfoglalás különösen fontos a német alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése után.","shortLead":"Csak az Unió jogszabályai állnak a magyar törvények fölött – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az Európai Unió Bíróságának...","id":"20200521_alkotmanybirosag_magyar_torvenyek_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb2bb7-1a0c-41e9-9dee-f2af423a816b","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_alkotmanybirosag_magyar_torvenyek_europai_unio","timestamp":"2020. május. 21. 16:56","title":"Elébe ment az Alkotmánybíróság annak, hogy tranzitzóna-ügyben állást kelljen foglalnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","shortLead":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","id":"20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b2f8-385d-4201-a5f6-649f239cea74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","timestamp":"2020. május. 20. 16:03","title":"Másodpercek a jövőből: ha kell, birkákat is terel a Boston Dynamics robotkutyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít a Batman-világból ismert Bane maszkjára, mint egy valóban viselhető arcmaszkra. Pedig lehet hordani, még extra funkciója is van.","shortLead":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít...","id":"20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dabef4b-41a0-4fce-9265-1717b1cc8d30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","timestamp":"2020. május. 22. 09:03","title":"Videón a tökéletes maszk: ha nincs körülöttünk senki, kinyílik, és csak akkor zár vissza, ha ember közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]