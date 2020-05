Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. Maximum 1816 forintos óradíjat fizettek volna, de ilyen alacsony ajánlatot nem kaptak.","shortLead":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért...","id":"20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93387-1c45-47b5-9045-775d4eff2897","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","timestamp":"2020. május. 20. 13:00","title":"Túl drága a magyar napszámos a Nemzeti Ménesbirtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is ugyanolyan jók-e, az még nem egyértelmű. A kutatók szerint több adatra van szükség.","shortLead":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is...","id":"20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928bf20-1de5-4ce8-8e7e-f054247f8512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. május. 20. 13:03","title":"Terjednek az újfajta arcmaszkok, réz borítja őket – de még várjon a vásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. A cégnek Magyarországon repülőgép-hajtóműveket fejlesztő leányvállalata működik.","shortLead":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert...","id":"20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4534b2-6c98-4f39-a60e-3de61f57fc4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","timestamp":"2020. május. 20. 10:15","title":"Magyarországot is érintheti a Rolls-Royce 508 milliárd forintos megszorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti a biztonságos feltételeket, és gőzerővel készülnek a 2020–21-es évadra, melyre a nagyközönség június 10-től vásárolhatja meg bérleteit. A szólójegyek és szabad bérletek június 24-től lesznek elérhetőek.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti...","id":"20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c2840-8c50-454e-a115-b624909712a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","timestamp":"2020. május. 21. 16:59","title":"A Fesztiválzenekar már a karantén utánra is lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ehhez kellhet némi kereskedői kedvezmény vagy a vevő részéről egy szerényebb felszereltségű autó választása, de számtalan olyan modell van a piacon, ami beférhet az állam által most meghatározott 11 millió forintos limitbe. ","shortLead":"Igaz, ehhez kellhet némi kereskedői kedvezmény vagy a vevő részéről egy szerényebb felszereltségű autó választása, de...","id":"20200520_Nagyon_sok_auto_lehet_jogosult_a_villanyautos_25_millios_tamogatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417fd886-39f9-4761-a1b4-19333ebae45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Nagyon_sok_auto_lehet_jogosult_a_villanyautos_25_millios_tamogatasra","timestamp":"2020. május. 20. 14:21","title":"Sok elektromos autó lehet jogosult a 2,5 milliós állami támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","id":"20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a2cb2-b27c-490e-8a9c-1590433900be","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 09:05","title":"Majdnem 5 millió fertőzött világszerte, közel 1,9 millióan meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","shortLead":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","id":"20200520_maruzsa_iskola_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40634ee8-202f-4441-90d6-eade414c7476","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_maruzsa_iskola_ovoda","timestamp":"2020. május. 20. 17:23","title":"Június 2-től vissza lehet menni az iskolába, nyitnak az óvodák, bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]