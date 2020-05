Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a rendező tette közzé. ","shortLead":"Maga a rendező tette közzé. ","id":"20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda992ba-9d59-44e8-b979-2372c53b2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","timestamp":"2020. május. 24. 16:02","title":"Ingyen elérhető David Lynch animációs kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","shortLead":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","id":"20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9bd11f-f0fb-419c-9a5f-b7bd796676df","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 25. 08:28","title":"Az ország egész területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt életfogytiglani börtönbüntetést – mondja a hvg.hu-nak a keddi strasbourgi ítélethirdetés előtt a 2004-ben Budapesten megölt örmény katona családját képviselő Philiph Leach.","shortLead":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt...","id":"20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97b6a5-8328-4e84-b3fb-6c66d260b376","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","timestamp":"2020. május. 25. 17:45","title":"\"Bízom abban, hogy a bíróság Magyarországot is elmarasztalja\" – Ítélet jön a baltás gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interneten tartották a kapcsolatot. A vádlott marihuánát is szerzett.","shortLead":"Az interneten tartották a kapcsolatot. A vádlott marihuánát is szerzett.","id":"20200525_13_eves_lanynak_adott_pszichoaktiv_anyagot_egy_kiskunhalasi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538f3bc0-5054-4237-8a5c-d496d1b75583","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_13_eves_lanynak_adott_pszichoaktiv_anyagot_egy_kiskunhalasi_ferfi","timestamp":"2020. május. 25. 09:49","title":"13 éves lánynak adott pszichoaktív anyagot egy kiskunhalasi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","shortLead":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","id":"20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dcc88e-1ba2-4fc9-b5a4-e1baa914494b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","timestamp":"2020. május. 25. 14:54","title":"Egymás után két váltó romlott el a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és a mögöttünk lévő évtizednek az egyik legtartalmasabb beszéde. A munka, a család és a rend már akkor központi szerepet töltöttek be gondolkodásában, tíz éve pedig még úgy fogalmazott, sokszínű Magyarországot szeretne, ahol az ellenzék is a nemzeti egység része. Ezekből azonban mára nem sok maradt. Átláthatóságot ígért Orbán, de azóta az EU legkorruptabbjai közé kerültünk.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és...","id":"20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbbeaa-a263-47b9-b575-2f8311295146","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","timestamp":"2020. május. 25. 11:15","title":"Orbán úgy indította a NER-t, hogy az ellenzék is a nemzet része. Azóta kitagadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","id":"20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d420f81f-44bb-4908-bf17-cc3fbe953c84","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 25. 12:07","title":"18 vendég kapta el a koronavírust, miután újra megnyitott egy német étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]