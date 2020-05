A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok - a kijárási korlátozások bevezetése óta kivétel nélkül hasonló jelenségekről számoltak be a bántalmazott nőknek létrehozott magyarországi segélyvonalak munkatársai. Bár teljes kijárási tilalom nincs, a vidék pedig ki is nyitott, a koronavírus-járvány Magyarországon a szokásosnál is nehezebb helyzetbe hozta a segítségre szoruló áldozatokat.