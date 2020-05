Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli gyógyítására.","shortLead":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli...","id":"20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6ea6a-0dec-4429-a643-268bae37d1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","timestamp":"2020. május. 25. 10:33","title":"Gyógyszerek helyett ilyen apró robotokat küldenének a testbe, hogy megszüntessék a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát.","shortLead":"Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát.","id":"20200525_Magyar_Orvosi_Kamara_Kasler_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55ea78a-404c-427d-ab4d-043199b60b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyar_Orvosi_Kamara_Kasler_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 25. 20:50","title":"Magyar Orvosi Kamara: A miniszterek vállalják fel döntéseik következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","shortLead":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","id":"20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed531c0f-54b2-4f1f-98aa-aea62647cc49","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Szívrohammal kellett kórházba szállítani Brian Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","shortLead":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","id":"20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1819d2-2dca-4e7f-a625-e8f51dd6a3ba","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","timestamp":"2020. május. 24. 17:41","title":"Sebesült rókát mentett egy budapesti buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","id":"20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a222d26c-5cc5-4c5f-9dac-7de0132a7e57","keywords":null,"link":"/360/20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","timestamp":"2020. május. 25. 10:00","title":"Habony Árpád üzlettársa rárepült Andy Vajna örökségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","shortLead":"Az elmúlt két hétben, amióta újraindult a vizsgaszervezés, már közel 10 ezren tettek járművezetői vizsgát.\r

","id":"20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffbe34-5990-47c6-84d1-6dec3316724c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_jarmuvezeto_vizsga_hivatasos_jogositvany_itm","timestamp":"2020. május. 25. 12:04","title":"Újra lehet hivatásos jogosítványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét.","shortLead":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért...","id":"20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fefab0-fdfe-4f5a-a5ac-11b4cdbe1602","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:20","title":"Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]