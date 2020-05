Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után mehetett volna adásba, de délelőtt is sugározták.","shortLead":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után...","id":"20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b165906-ee72-4c5b-bf90-7fb104d0b4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","timestamp":"2020. május. 27. 20:11","title":"Több millió forintos bírságot kapott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a KSH: egy hónap alatt egy ezrelékponttal nőtt a munkanélküliség.","shortLead":"Kiszámolta a KSH: egy hónap alatt egy ezrelékponttal nőtt a munkanélküliség.","id":"20200527_ksh_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_statisztika_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955742c8-5f2e-4ff5-83a4-7e000a78a11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_ksh_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_statisztika_koronavirus","timestamp":"2020. május. 27. 09:45","title":"Két hónap alatt 129 ezren vesztették el az állásukat, de csak 21 ezer hivatalosan munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tünetei nem voltak súlyosak.","shortLead":"A tünetei nem voltak súlyosak.","id":"20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cdf1f-5a36-4f26-8af2-be382a66b06e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. május. 26. 14:05","title":"Andrea Bocelli is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházához.","shortLead":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma...","id":"20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bfaf7c-c5f9-4ba5-87ad-6a00d00172ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2020. május. 27. 20:13","title":"A rendőrség szerint a járvány miatt tilos részt venni a Deák téri gyilkosság megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c27814-204b-4020-a9f6-9a53b03fcf0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A holokauszt elől menekülve lett emigráns, és futott be elismert pályát, sok más mellett megtervezte a mostani járvány során használt lélegeztetőgépet. ","shortLead":"A holokauszt elől menekülve lett emigráns, és futott be elismert pályát, sok más mellett megtervezte a mostani járvány...","id":"20200527_Weisz_Gyorgy_elhunyt_the_times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c27814-204b-4020-a9f6-9a53b03fcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612a0b63-8993-437a-b89a-67d693e58bc6","keywords":null,"link":"/360/20200527_Weisz_Gyorgy_elhunyt_the_times","timestamp":"2020. május. 27. 07:35","title":"Elhunyt Weisz György \"mérnök és költő\", az Oscar-díjas Rachel Weisz édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta kívül az Amerikában élő Simonyi Károly járt az űrben.\r

\r

","shortLead":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta...","id":"20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902ae68-52dd-4e62-a2f4-d9ed99b86084","keywords":null,"link":"/elet/20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","timestamp":"2020. május. 26. 12:02","title":"Negyven éve közvetítették a magyar gyerekeknek az esti mesét az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","shortLead":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","id":"20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1965713-c3d2-4e5b-8f4a-7e9088d6017e","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","timestamp":"2020. május. 27. 09:41","title":"Ingyen publikálja új mesesorozatát J.K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]