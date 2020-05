Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","shortLead":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","id":"20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9455b73-1ca5-4cf5-b452-e729fc82a9bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","timestamp":"2020. május. 27. 15:08","title":"Autósmozivá alakítja stadionját a Miami Dolphins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","shortLead":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","id":"20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c721b56-018f-4c3f-9760-8cebc1375212","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","timestamp":"2020. május. 27. 16:50","title":"Nem volt maszkja egy nőnek, levette a bugyiját, úgy intézte a postai ügyeit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","shortLead":"Még közelebb került a tűzhöz Mészárosné Life TV-jének vezérigazgatója.","id":"202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674df719-dad2-4b0d-8de2-83aa519e8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddee48-c391-4a3d-9b30-57f0fd687801","keywords":null,"link":"/360/202022_feketehegy_vagyonkezelo_kozelebb_atuzhoz","timestamp":"2020. május. 28. 12:00","title":"Újabb Mészáros-közeli céget rejtett el nem átlátható magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","shortLead":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","id":"20200527_segelycsomag_francia_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac0834-f6a2-447d-ba64-0d40fc66a5b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_segelycsomag_francia_autogyar","timestamp":"2020. május. 27. 09:40","title":"Történelmi segélycsomagot kaptak a francia autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel ügyfelei újabb fél évig 0 forintos havidíjért, korlátlan mobilnettel, hűségidő nélkül vehetik igénybe a DIGIMobil szolgáltatásait.","shortLead":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel...","id":"20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885cdf61-f40c-4728-b439-47d58846f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","timestamp":"2020. május. 26. 22:03","title":"0 forint a havidíj, ingyen van az internet is – év végéig biztosan marad a DIGIMobil díjcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","shortLead":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","id":"20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccdad2c-46c6-47b7-966b-0ad4b8ad2dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 26. 16:08","title":"Már szombattól feloldhatják a budapesti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","shortLead":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","id":"20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05deb8f-fb8d-4100-b222-cc1c04d517c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","timestamp":"2020. május. 27. 21:09","title":"35 milliárd liternél is több szennyvíz került a tengerbe Koppenhágából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81997bde-c8e2-4fb5-9a11-54ef814ae8e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pezsgőben gazdag videóval köszöntötték fel Orbán Viktort. ","shortLead":"Pezsgőben gazdag videóval köszöntötték fel Orbán Viktort. ","id":"20200527_orban_viktor_szikora_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81997bde-c8e2-4fb5-9a11-54ef814ae8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463edfab-3bb0-490b-bb01-a58c86026a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_orban_viktor_szikora_szuletesnap","timestamp":"2020. május. 27. 11:48","title":"Még nincs is itt Orbán születésnapja, de egy parádés videót már kapott ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]