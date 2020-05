Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú távon nemcsak a fejlesztők, de a felhasználók is élvezhetik majd.","shortLead":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú...","id":"20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbc155b-b3fc-4100-84d9-317840bd7dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","timestamp":"2020. május. 28. 10:23","title":"Már letöltheti a Windows 10 legújabb frissítését, benne egy nagyon fontos újdonsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton \"más fontos vezetői megbízatás\" miatt távozik a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjáról.","shortLead":"Nagy Márton \"más fontos vezetői megbízatás\" miatt távozik a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjáról.","id":"20200528_Lemondott_az_MNB_alelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7800928-1cfb-4b67-a26d-95f016660936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Lemondott_az_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. május. 28. 09:40","title":"Lemondott az MNB alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb0c430-ea49-4818-95e4-3dafd8bf9293","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360. A sorozat első részében Ady publicisztikáját Polgár Csaba olvassa fel.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200527_Trianon_Kimondva_Elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffb0c430-ea49-4818-95e4-3dafd8bf9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2737b4-d05a-44e1-be38-e9c50a6396b2","keywords":null,"link":"/360/20200527_Trianon_Kimondva_Elso_resz","timestamp":"2020. május. 27. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","shortLead":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","id":"20200526_samsung_exynos_880_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48fd8f9-feff-4875-ba62-0cd3780602e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_exynos_880_processzor","timestamp":"2020. május. 26. 15:03","title":"Ütősebb processzor kerül a Samsung olcsóbb telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","shortLead":"A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. ","id":"20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3237417-193e-460c-8b9c-9b935836c854","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_es_Dzsudzsak_egyutt_ment_meccset_nezni","timestamp":"2020. május. 26. 21:40","title":"Szijjártó és Dzsudzsák együtt ment meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint a hőhullámot még napokig megszenvedi az ország, csak péntektől várhatóak viharok. ","id":"20200526_india_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530d40bc-78b4-4261-b8e1-8b3cb153b6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d578f8a-f653-40e4-9d1f-b45c96f19ff2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_india_hoseg","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Ötven fokos hőség pusztít Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81997bde-c8e2-4fb5-9a11-54ef814ae8e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pezsgőben gazdag videóval köszöntötték fel Orbán Viktort. ","shortLead":"Pezsgőben gazdag videóval köszöntötték fel Orbán Viktort. ","id":"20200527_orban_viktor_szikora_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81997bde-c8e2-4fb5-9a11-54ef814ae8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463edfab-3bb0-490b-bb01-a58c86026a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_orban_viktor_szikora_szuletesnap","timestamp":"2020. május. 27. 11:48","title":"Még nincs is itt Orbán születésnapja, de egy parádés videót már kapott ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonságos felépülés érdekében Boris Johnson miniszterelnök ezentúl a Buckingham-palota udvarán tréningezheti magát. ","shortLead":"A biztonságos felépülés érdekében Boris Johnson miniszterelnök ezentúl a Buckingham-palota udvarán tréningezheti magát. ","id":"20200527_Erzsebet_kiralyno_megengedte_Boris_Johnsonnak_hogy_nala_eddzen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b672b57f-1770-4eee-afc8-b22e45cba91f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Erzsebet_kiralyno_megengedte_Boris_Johnsonnak_hogy_nala_eddzen","timestamp":"2020. május. 27. 10:26","title":"Erzsébet királynő megengedte Boris Johnsonnak, hogy nála eddzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]