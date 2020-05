Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly technológiai kihívást jelenthet a dél-koreai cég számára.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly...","id":"20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7af70e-1030-4283-bd44-093f5d934e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. május. 26. 16:13","title":"Előkerült egy érdekes szabadalom, teljesen vízálló Galaxy Foldot készítene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket tudjanak kialakítani a cég dolgozói.","shortLead":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket...","id":"20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d60d9-4d8c-4199-9959-8ec9964dd1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 28. 08:33","title":"Fejenként 316 ezer forintnyi dollárt ad a távmunkás dolgozóinak a Google, hogy jobb legyen a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","shortLead":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","id":"20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e610e-d49c-4a66-aa08-e7c277c7342d","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2020. május. 27. 08:30","title":"Nem látogatta meg a haldokló anyját a holland miniszterelnök, mert betartotta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aaa003-2baa-4991-9c95-3842913df868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendelhető például napraforgómagos, vagy kinyújtott középső ujjal nyomott maszk. Minden minta Ajhoz, vagy valamelyik korábbi műalkotásához kötődik. ","shortLead":"Rendelhető például napraforgómagos, vagy kinyújtott középső ujjal nyomott maszk. Minden minta Ajhoz, vagy valamelyik...","id":"20200528_aj_vejvej_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22aaa003-2baa-4991-9c95-3842913df868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7af2d0-0116-4ac3-9056-d0d66a89dc33","keywords":null,"link":"/elet/20200528_aj_vejvej_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 28. 10:58","title":"10 ezer arcmaszkot árul Aj Vej-vej, jótékonyságra ajánlja az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott keretéből.","shortLead":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott...","id":"20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d9e6d7-2fec-4d22-87c0-90bee5d8955e","keywords":null,"link":"/sport/20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","timestamp":"2020. május. 26. 21:58","title":"Szexuális zaklatás miatt függesztette fel a haiti szövetség elnökét a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","shortLead":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","id":"20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca852ee-5f57-474e-90f1-3003f85a5eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","timestamp":"2020. május. 27. 10:57","title":"Kicsit hibrid lett a legkisebb Kia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat – élettani paramétereket is mérhet majd az AirPods fülhallgató.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat –...","id":"20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe15aae-729d-4401-9427-1e1fe440491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","timestamp":"2020. május. 28. 10:03","title":"Pulzust és véroxigénszintet is mérhet az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]