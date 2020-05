Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonkenesén történt a tragédia, mind az öt áldozat a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Balatonkenesén történt a tragédia, mind az öt áldozat a helyszínen életét vesztette.","id":"20200528_Oten_meghaltak_egy_balesetben_kisbusz_es_teherauto_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f32568-38e8-452f-b392-d6875c998b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Oten_meghaltak_egy_balesetben_kisbusz_es_teherauto_utkozott","timestamp":"2020. május. 28. 07:44","title":"Öten meghaltak egy balesetben, kisbusz és teherautó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","shortLead":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","id":"20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6bca8-62e2-4f03-a92c-3e9a70dca5af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","timestamp":"2020. május. 27. 15:50","title":"Japánban elkészült az első áram nélkül működő, papír italautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek. HVG-interjú Ablonczy Balázs történésszel. ","shortLead":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek...","id":"202022_maradando_karosodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c28e97-927a-4e84-ac40-a5ed8e47638f","keywords":null,"link":"/360/202022_maradando_karosodas","timestamp":"2020. május. 28. 07:00","title":"\"A mai magyar politikai megosztottság gyökerei is Trianonból származnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","shortLead":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","id":"20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60266d-d648-4d85-875c-03c0dbc5f7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","timestamp":"2020. május. 28. 15:20","title":"Százezer forintot kapnak pluszban a vándortáboroztató tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","shortLead":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","id":"20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c690c82-0f10-4d91-b9a9-5b3047372330","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","timestamp":"2020. május. 28. 08:50","title":"Döntött a kormány: utalványt kaphat az, akinek lemondják az utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","shortLead":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","id":"20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc6589-cb89-4129-aa06-7bf215fe08b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","timestamp":"2020. május. 28. 22:03","title":"Kitüntették a pizzafutárt, aki saját robogójával állított meg egy ámokfutót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","shortLead":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","id":"20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9177f0f-9ebb-4ffa-af79-bd0c40998ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","timestamp":"2020. május. 28. 11:57","title":"Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak a Fideszben, minden pártban ez a nézőpont az uralkodó. Még akkor is ez a felfogás élvez előnyt, ha csak a nőket kérdezik erről.","shortLead":"De nem csak a Fideszben, minden pártban ez a nézőpont az uralkodó. Még akkor is ez a felfogás élvez előnyt, ha csak...","id":"20200529_Minden_negyedik_fideszes_egyetert_azzal_hogy_a_ferfi_dolga_a_penzkereses_a_noke_a_gyerekneveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12e4f9-e605-435b-afe2-767d80401d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Minden_negyedik_fideszes_egyetert_azzal_hogy_a_ferfi_dolga_a_penzkereses_a_noke_a_gyerekneveles","timestamp":"2020. május. 29. 06:00","title":"Minden negyedik fideszes egyetért azzal, hogy a férfiak dolga a pénzkeresés, a nőké a gyereknevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]