Vasárnap este többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint éjszaka eleinte még folytatódik a borongós idő, majd észak, északnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőtakaró.

Kezdetben még több helyen lehet kisebb eső, zápor, sőt néhol az ég is megdörrenhet, majd hajnaltájt a csapadék az ország déli, délkeleti felére szorul vissza.

Hétfőn a frontális felhősáv elvonulása után erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Elszórtan alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, amelyre nagyobb esély a középső országrészben van. Az északi, északkeleti szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 18 és 23 fok között valószínű.

Az időjárásunkat alakító légörvény továbbra sem hagyja el az országot, de a jövő hét második felétől melegedés kezdődik, ami hétvégére gyorsulhat fel, az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint

péntektől 30 fok feletti maximum hőmérsékletekre is számítani lehet az ország több területén is.

Ami Európa időjárását illeti, Skandinávia térsége felett anticiklon terül el, amely kiterjed Oroszország északi partvidéke, valamint Nyugat-Európa irányába is. Ezeken a helyeken általában kevés a felhő, csapadék is csak elvétve alakul ki. Ukrajna felett ugyanakkor ciklon örvénylik, amelynek okklúziós felhőzete Lengyelországot, Szlovákiát és a Kárpát-medence északi részét is beteríti. E felhőtömb alatt sokfelé esik az eső, a magasabb hegyekben havazik.

A Kárpát-medence időjárását továbbra is ez a légörvény alakítja: fokozatosan mindenütt befelhősödik, elered az eső, de hétfőre már fel is szakadozik a felhőtakaró, és csökken a csapadék kiterjedése.