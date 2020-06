Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt volna a karantén idején, hanem lendületet kapott. Mi több, a HVG értesülései szerint a kormány gazdaságvédelmi akciótervében is szerepe lesz.","shortLead":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt...","id":"202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd7acee-f29a-45f2-9e39-c8ceb4b40185","keywords":null,"link":"/360/202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","timestamp":"2020. június. 02. 12:30","title":"Járvány idején is aranybánya a napenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","shortLead":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","id":"20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed9f887-20df-4d83-9358-222171a9a0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","timestamp":"2020. június. 02. 04:14","title":"Meg sem kottyan a 330 km/h-s tempó a McLaren 720S-nek az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A haláltusáját vívó állatot a szomszéd fészerében találták meg.","shortLead":"A haláltusáját vívó állatot a szomszéd fészerében találták meg.","id":"20200602_macska_allatkinzas_ersekvadkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b255af87-2c0e-4989-b987-be8f85dab466","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_macska_allatkinzas_ersekvadkert","timestamp":"2020. június. 02. 16:36","title":"Kapával kaszaboltak össze egy macskát Érsekvadkerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India és Kína egy határvita miatt ismét egymásnak feszült, több indiai híresség ezért arra kérte a követőit, töröljék mobiljaikról a kínai alkalmazásokat. Ehhez egy applikáció is készült, amit most a Google szedett le a Play áruházból.","shortLead":"India és Kína egy határvita miatt ismét egymásnak feszült, több indiai híresség ezért arra kérte a követőit, töröljék...","id":"20200603_google_play_remove_chinese_apps_alkalmazas_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff9c217-d226-48da-ad5f-8de16655afb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_play_remove_chinese_apps_alkalmazas_torlese","timestamp":"2020. június. 03. 17:03","title":"Lelőtte a Google az appot, amelyet kínai alkalmazások törlésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt kapacitású.","shortLead":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt...","id":"20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23479315-0248-4009-ba3f-900b2e203a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Ez már elég lesz? 7,68 TB-os SSD-ket ad ki a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra váltak, vagy sem.","shortLead":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra...","id":"20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee67a33-c579-432f-b82d-44b78bf29d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","timestamp":"2020. június. 02. 13:05","title":"Bejönnek Soros György jóslatai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]