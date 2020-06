Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"364410e5-23c1-4d04-b8c3-5e9a5c02104e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha lehet, még morcosabb, mint az eredeti.","shortLead":"Ha lehet, még morcosabb, mint az eredeti.","id":"20200605_Itt_az_uj_Grumpy_Cat_Kitzia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364410e5-23c1-4d04-b8c3-5e9a5c02104e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5da354-4199-4d1c-a30a-f38ede7d2e6c","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Itt_az_uj_Grumpy_Cat_Kitzia","timestamp":"2020. június. 05. 10:24","title":"Itt az új Grumpy Cat: Kitzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b39c8-0f62-410c-9b70-f44886e8b46b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A buffalói rendőrség különleges egységének minden munkatársa lemondott, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását két, felfüggesztett rendőrkollégája mellett, akik a George Floyd halála nyomán kialakult tüntetésekben földre löktek egy idős férfit.","shortLead":"A buffalói rendőrség különleges egységének minden munkatársa lemondott, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását...","id":"20200606_Tarsaikat_tamogatva_mondott_le_a_buffaloi_rendori_egyseg_amelynek_tagjai_felloktek_egy_idos_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30b39c8-0f62-410c-9b70-f44886e8b46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f26e998-b662-462e-8024-02c0aa78a214","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Tarsaikat_tamogatva_mondott_le_a_buffaloi_rendori_egyseg_amelynek_tagjai_felloktek_egy_idos_ferfit","timestamp":"2020. június. 06. 10:44","title":"Társaikat támogatva mondott le a buffalói rendőri egység, amelynek tagjai fellöktek egy idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden valószínűség szerint különösebb felülvizsgálat nélkül jelent meg a The Lancet című rangos tudományos lapban egy tanulmány arról, hogy a koronavírus-fertőzöttek kísérleti kezelésére használt hidroxi-klorokinnak súlyos mellékhatása lehet. A tanulmányt nemrég visszavonták a szerzők.","shortLead":"Minden valószínűség szerint különösebb felülvizsgálat nélkül jelent meg a The Lancet című rangos tudományos lapban...","id":"20200605_koronavirus_hidroxi_klorokin_publikacio_visszavonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9b6750-0520-4b38-aee6-25904e03172f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_koronavirus_hidroxi_klorokin_publikacio_visszavonasa","timestamp":"2020. június. 05. 13:03","title":"Megvezethették a világot a hidroxi-klorokint kutató \"tudósok\", az egész tudományos élet megérezheti a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","shortLead":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","id":"20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215563-308f-4ac3-8302-9804c12ca9e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","timestamp":"2020. június. 05. 18:06","title":"Százával rúghatták ki a magyarországi ruhaboltok a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","id":"20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbf0fa-fc29-43f6-8d2e-1b87f94e050f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","timestamp":"2020. június. 05. 06:43","title":"Teljesen felújítják a Műcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok.","shortLead":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc3d4c-8f0a-4818-bb4d-e7ca88306296","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","timestamp":"2020. június. 04. 21:45","title":"Szijjártó bejelentette: nyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f90c5-7630-4f36-9132-e0f229268732","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számszerűsítették, mekkora kockázatot jelent a magas vérnyomás egy koronavírus-betegnél.","shortLead":"Számszerűsítették, mekkora kockázatot jelent a magas vérnyomás egy koronavírus-betegnél.","id":"20200605_koronavirus_covid_19_magas_vernyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510f90c5-7630-4f36-9132-e0f229268732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73427b4f-3b1a-4a0c-9908-d81579ffe3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_koronavirus_covid_19_magas_vernyomas","timestamp":"2020. június. 05. 17:03","title":"A magas vérnyomásúak nagyobb eséllyel halnak bele a koronavírus-betegségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","shortLead":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","id":"20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ce68d-3413-4c07-86d6-385cb2f57f19","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"Ezt Indiana Jones is imádná: élőben nézhetjük, ahogy felnyitnak egy 1700 éves sírládát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]