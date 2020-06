Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","shortLead":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","id":"20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca5c28e-8044-409a-b83f-6412d5254201","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","timestamp":"2020. június. 12. 10:10","title":"Pénteken megtartják az első színházi bemutatót – mutatjuk a vírushelyzethez átalakított nézőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","shortLead":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","id":"20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ea93e-b502-49ac-b875-7904e36ead1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","timestamp":"2020. június. 12. 13:38","title":"A Mazda villanyautóját is leakciózták, így már jár rá a támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","shortLead":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","id":"20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f47f4-7b28-4861-9a44-0601eda6a620","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"A kecskeméti sürgősségi mentőfeljárójában szülte meg a kisfiát egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","shortLead":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","id":"20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff3644-0b64-409b-9d10-d1bb8be76a36","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","timestamp":"2020. június. 12. 12:52","title":"Perre mennek a brit légitársaságok a kormány karanténszabályai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","shortLead":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","id":"20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdda925-ccad-42e0-a5e5-2b63c7824fad","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","timestamp":"2020. június. 12. 09:50","title":"Kiborultak a Sun címlapján a brit képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők anyagi megbecsülésére szánt hűségprémiumra sem lesz fedezet. Az óvodák megmentésére hozott tervet ugyanis egyetlen tollvonással dobta vissza a fővárosi kormányhivatal, a beígért pénzt pedig az állam viszi a vészhelyzetre hivatkozva.","shortLead":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők...","id":"20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c70840-c707-4d27-975d-8256d40787df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","timestamp":"2020. június. 13. 07:00","title":"A 18. kerületi óvodáknál folytatódik az önkormányzatok és a kormány harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egyetlen pontot betenni egy YouTube-videó linkjébe ahhoz, hogy eltüntessük belőle a hirdetéseket.","shortLead":"Elég egyetlen pontot betenni egy YouTube-videó linkjébe ahhoz, hogy eltüntessük belőle a hirdetéseket.","id":"20200612_youtube_video_reklam_hirdetes_trukk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24678f9-f61b-4f8b-9ae2-47a3635304a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_youtube_video_reklam_hirdetes_trukk","timestamp":"2020. június. 12. 08:33","title":"Próbálja ki: ha ezt a karaktert beírja a YouTube-videó linkjébe, eltűnnek a reklámok a videóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]