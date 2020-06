Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","shortLead":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","id":"20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2f5387-2490-4c97-af4f-03d1d4d44b64","keywords":null,"link":"/elet/20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","timestamp":"2020. június. 15. 19:06","title":"150 métert zuhant és meghalt a 16 éves francia falmászó-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","shortLead":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","id":"20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac21c4e5-6f1e-47fa-9447-2d101c7d2104","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","timestamp":"2020. június. 15. 17:29","title":"100 ezer palack ingyenüdítőt oszt szét a Coca-Cola az újranyitó éttermek vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","shortLead":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","id":"20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092eb899-bda8-489d-99f6-3bf604cc4c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","timestamp":"2020. június. 15. 15:26","title":"George Floyd hatéves lánya részvényes lett a Disney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt a júniusi teljes csapadékmennyiség majdnem fele hullott le, és ez nem egyedülálló. Ahogy az sem, hogy a hirtelen jött csapadék nem tud elfolyni. A csatornarendszernek nem csak a klímaváltozással járó extrém mennyiségű csapadékkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy egyre több a városban a lebetonozott terület. A probléma kezelésére a főváros 2018-as klímastratégiájában egész konkrét javaslatok is voltak.","shortLead":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt...","id":"20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984908cb-f799-4bf5-a787-6d76f27f4795","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 20:00","title":"Törvényszerű, hogy felhőszakadás után elúszik a főváros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lap elemzése elmagyarázza olvasóinak, hogy a rendeleti kormányzás úgy megy, hogy marad is.","shortLead":"A német lap elemzése elmagyarázza olvasóinak, hogy a rendeleti kormányzás úgy megy, hogy marad is.","id":"20200616_orban_suddeutsche_zeitung_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b646d1-e182-49bb-a10f-76f7350d38f1","keywords":null,"link":"/360/20200616_orban_suddeutsche_zeitung_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Minden ütőkártya Orbánnál marad a rendkívüli felhatalmazás visszaadása után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","shortLead":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","id":"20200617_avis_budget_csoportos_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615dbfc-aac0-40d0-9278-a9759530d35d","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_avis_budget_csoportos_leepites","timestamp":"2020. június. 17. 11:46","title":"Újabb csoportos létszámleépítés jön az Avis csoport budapesti irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja üzenetünket egy barátunknak, ismerősünknek. Most a járvány által ihletett új funkcióval állt elő a cég: élő videós beszélgetést szervez le Zoomon annak, aki megfizeti kedvenc sztárja óradíját.","shortLead":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja...","id":"20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d36ad5-b27d-4762-a455-377e429d3f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","timestamp":"2020. június. 17. 11:03","title":"Új szolgáltatás: 10 percig beszélgethetünk egy hírességgel a Zoomon, csak győzzünk érte fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]