[{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","shortLead":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","id":"20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4ae14-0248-4120-bb26-f23b01629a7c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","timestamp":"2020. június. 17. 13:20","title":"Ötszáz eurójába került a köztéri szellentés egy férfinak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","shortLead":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","id":"20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9d415f-0c6c-4896-bec7-c107f967bc12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","timestamp":"2020. június. 17. 12:08","title":"Orbán is elköszönt Müller Cecíliáéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja üzenetünket egy barátunknak, ismerősünknek. Most a járvány által ihletett új funkcióval állt elő a cég: élő videós beszélgetést szervez le Zoomon annak, aki megfizeti kedvenc sztárja óradíját.","shortLead":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja...","id":"20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d36ad5-b27d-4762-a455-377e429d3f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","timestamp":"2020. június. 17. 11:03","title":"Új szolgáltatás: 10 percig beszélgethetünk egy hírességgel a Zoomon, csak győzzünk érte fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón a mémgyárosok munkáját is megköszönték, akik „elképesztő magasságba szöktek\". Mutatjuk, miket alkottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón...","id":"20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e2cea8-857b-4a63-8df5-f14f20a2994e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","timestamp":"2020. június. 17. 13:13","title":"Pörgesse át, van mit: ezek voltak a legjobb mémek az operatív törzsről és Müller Cecíliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki az ügy gyanúsítottja. ","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki...","id":"20200616_mentos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a7b81d-8f75-44ab-a3e2-0cca8f49b3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_mentos_video","timestamp":"2020. június. 16. 11:53","title":"Házkutatást tartott a rendőrség az MSZP \"mentős videójának\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint 2022-ben lőnék fel először.","shortLead":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint...","id":"20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65595c3d-7510-44a4-be19-f2774d9f6f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","timestamp":"2020. június. 15. 15:03","title":"Saját űrrakétát épít Ausztrália, speciális üzemanyag-rendszert kaphat az Eris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]