[{"available":true,"c_guid":"f15fc4e8-1f06-41cb-a1bf-45c3619194fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus megkapta a legújabb és legnagyobb tudású MBUX infotainment rendszert.","shortLead":"A típus megkapta a legújabb és legnagyobb tudású MBUX infotainment rendszert.","id":"20200617_felfrissitettek_a_4_ajtos_mercedesamg_gtt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15fc4e8-1f06-41cb-a1bf-45c3619194fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79ee6e-bbfe-4ba2-9249-06d0eaf0e801","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_felfrissitettek_a_4_ajtos_mercedesamg_gtt","timestamp":"2020. június. 17. 11:35","title":"Felfrissítették a 4 ajtós Mercedes-AMG GT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását is.","shortLead":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását...","id":"20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4baa8f-aa77-41b9-bb74-81bb04cebdc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","timestamp":"2020. június. 17. 06:18","title":"Felülvizsgálná a kata szabályozását az iparkamara, extraadót lengetett be Parragh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1011d83-4039-480a-a9f5-25b79b654d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","timestamp":"2020. június. 17. 16:22","title":"Látványos retro kiadással ünneplik az 50 éves Range Rover típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","shortLead":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","id":"20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6760c-772f-43dd-8c64-39a7b787b47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","timestamp":"2020. június. 16. 20:30","title":"20 indiai katona halt meg a kínaiakkal történt kasmíri összetűzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","id":"20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105783c-ff9c-4964-bf8a-45829989f009","keywords":null,"link":"/sport/20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","timestamp":"2020. június. 18. 08:04","title":"Elhunyt Benedek Tibor vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást...","id":"20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a485663e-5290-474d-b259-89191e37d03c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. június. 17. 15:04","title":"Áder aláírta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni a Google-fiókjába.","shortLead":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni...","id":"20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01280d-d919-43ad-aa4d-6715602312f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","timestamp":"2020. június. 17. 17:03","title":"Figyelje a mobilját: ha ilyen értesítést küld a Google, veszélyben lehet a fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betegek génelemzése alapján egy nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy a vércsoport befolyásolhatja a Covid-19 súlyos kimenetelét.","shortLead":"A betegek génelemzése alapján egy nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy a vércsoport befolyásolhatja a Covid-19...","id":"20200618_koronavirus_kimenetele_vercsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fc9b8e-3091-48d3-92b9-8f0917ff8f1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_koronavirus_kimenetele_vercsoport","timestamp":"2020. június. 18. 15:08","title":"3815 embert vizsgálva megfigyelték: a vércsoport befolyásolhatja a Covid-19 súlyosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]